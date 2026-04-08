ராஷ்மிகா மந்தனாவுக்கு திருமண பரிசாக பெற்றோர் கொடுத்தது..என்ன தெரியுமா?

Rashmika Vijay Deverakonda Wedding Gift : சினிமா உலகில், அனைவராலும் ரசிக்கப்படும் ஜோடியாக இருக்கின்றனர், ராஷ்மிகாவும் விஜய் தேவரகொண்டாவும். இவர்களது திருமணம் சில நாட்களுக்கு முன்பு முடிந்தது. இவர்கள், தங்களின் திருமணத்திற்கு பெற்ற பரிசு குறித்த விவரம் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
தெலுங்கு, இந்தி, தமிழ் உள்ளிட்ட பல மொழி படங்களில் நடித்து முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர் ராஷ்மிகா மந்தனா. கன்னடத்தி கிரிக் பார்டி என்கிற திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமான இவருக்கு தெலுங்கில் வெளியான சில படங்கள்தான் லைஃப் கொடுத்தது.
தெலுங்கில் முக்கிய நடிகராக விளங்குகிறார், விஜய் தேவரகொண்டா. இவரும் ராஷ்மிகாவும் கீதா கோவிந்தம் மற்றும் டியர் காம்ரேட் உள்ளிட்ட படங்களில் ஜோடியாக நடித்தனர். ஆன் ஸ்கிரீனில் வர்க் அவுட் ஆன இவர்களது கெமிஸ்ட்ரி, ஆஃப் ஸ்கிரீனிலும் வர்க் அவுட் ஆனது. இதையடுத்து இருவரும் டேட்டிங் செய்து வருவதாக சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிசுகிசு பரவியது.
விஜய் தேவரகொண்டாவும் ராஷ்மிகாவும் தங்களது உறவை பெரிதாக வெளியில் சொல்லவில்லை. ரொம்பவும் சீக்ரெட் ஆகவே மெயிண்டெய்ன் செய்தனர். அவ்வப்போது ஒன்றாக ட்ரிப் செல்லும் போது ஒரே மாதிரியான போட்டோக்களை வெளியிட்டு ஹிண்ட் கொடுத்து வந்தனர். இதையடுத்து, கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 26ஆம் தேதி ராஜஸ்தானில் த் இருமணம் செய்து கொண்டனர்.
ராஷ்மிகா விஜய் தேவரகொண்டாவின் திருமணத்தில் நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மட்டுமே கலந்து கொண்டனர். ஆனால் திருமண வரவேற்பு தடபுடலாக நடந்தது. இதில் பல்வேறு சினிமா பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டனர்.
ராஷ்மிகாவின் சொந்த ஊர், கர்நாடக மாநிலம் குடகு மாவட்டத்தில் உள்ள விராஜ்பேட்டை தாலுகா செஞ்சேபெள்ளூர் கிராமம் ஆகும். திருமணம் ஆன பின்பு, ராஷ்மிகா தனது கணவர் விஜய் தேவரகொண்டாவுடன் பெற்றோர் வீட்டிற்கு வந்தார்.
ராஷ்மிகா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டாவிற்கு கொடவா இன பாரம்பரிய முறைப்படி உற்சாக வரவேற்பு அள்க்கப்பட்டது. ராஷ்மிகாவுக்கும் விஜய் தேவரகொண்டாவிற்கும் அப்போது ஒரு கிஃப்டும் கொடுக்கப்பட்டது.
ராஷ்மிகவிற்கும், விஜய் தேவரகொண்டாவிற்கும் அவரது பெற்றோர் சுமந்த் மந்தனா மற்றும் தந்தை மதன் மந்தனா உள்ளிட்டோர் இணைந்து தங்கள் பெயரில் இருந்த வீட்டை திருமண பரிசாக வழங்கியுள்ளனர். இதையடுத்து, விராஜ்பேட்டையில் உள்ள சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ராஷ்மிகாவின் பெயரில் இந்த வீடு மாற்றி எழுதப்பட்டது.