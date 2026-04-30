  • கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்த ரெபா ஜான்! வைரல் போட்டோ ஷூட்

கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்த ரெபா ஜான்! வைரல் போட்டோ ஷூட்

Reba John Pregnancy : பிரபல நடிகை ரெபா ஜான், சமீபத்தில் தனது போட்டோஷூட்டை வெளியிட்டு தான் கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்துள்ளார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

Reba John Pregnancy : தென்னிந்திய திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர் ரெபா ஜான். இவருக்கும் ஜோஸ்மன் என்பவருக்கும் திருமணம் நடந்தது. இதையடுத்து, ரெபா ஜான் தான் கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்திருக்கிறார். இது குறித்த புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
தென்னிந்தியாவின் பிரபல நடிகையாக வளம் வருபவர், ரெபா மோனிகா ஜான். இவர், மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழிகளில் நடித்து வருகிறார். இவர் பெங்களூருவில் வளர்ந்தவர்.  

ரெபா ஜான் நடிப்பில் வெளியான ஃபாரன்ஸிக், FIR, மழையில் நனைகிறேன் உள்ளிட்ட படங்களின் மூலம் கவனம் ஈர்த்தார்.   

ரெபா மோனிகா ஜான், கடந்த ஆண்டு கூலி திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். ஜனநாயகன் திரைப்படத்திலும் ரெபா நடித்துள்ளார். ஆனால் அந்த படம் இன்னும் வெளியாகவில்லை.

ரெபாவிற்கும், Jeomon Joseph என்பவருக்கும் 2022ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இவர்களின் திருமணம் காதல் திருமணம் ஆகும்.

ரெபா ஜான் தற்போது தான் கர்ப்பமாக இருக்கும் விஷயத்தை அறிவித்திருக்கிறார். தான் தனது கணவருடன் சேர்ந்து எடுத்த Paternity Photoshoot புகைப்படங்களை வெளியிட்டிருக்கிறார். 

ரெபா ஜான் வெளியிட்டிருக்கும் இந்த புகைப்படங்கள் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

