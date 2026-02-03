மேக்-அப் இல்லாமல் ருக்மிணி வசந்த்..எப்படியிருக்கிறார் பாருங்க! வைரல் போட்டோ..

Rukmini Vasanth No Make Up : தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக வளர்ந்து வருபவர், ருக்மிணி வசந்த். இவர் சமீபத்தில் வெளியிட்டிருந்த புகைப்படங்களில் மேக்-அப் இல்லாமல் இருந்தார். அந்த போட்டோவை இங்கு பார்ப்போம்.
Rukmini Vasanth No Make Up : தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர், ருக்மிணி வசந்த். இவர், தமிழில் மதராஸி படத்திலும் நடித்திருந்தார். இவர், சமீபத்தில் ஒரு போட்டோஷூட் செய்து புகைப்படங்களை தனது இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் வெளியிட்டிருந்தார். அந்த புகைப்படங்களையும், அதில் இவர் மேக்-அப்பே இல்லாமல் இருப்பதையும் இங்கு பார்ப்போம்.
சமீபத்திய சென்சேஷனல் நடிகையாக இருப்பவர், ருக்மிணி வசந்த். 29 வயதாகும் இவர், கன்னட திரையுலகை சேர்ந்தவர்.
ருக்மிணிக்கு பெரிய பெயரை தேடித்தந்தது, Sapta Sagaradaache Ello - Side A படம்தான். இந்த படத்தில் அவர் ரக்ஷ்த் ஷெட்டிக்கு ஜோடியாக நடித்து பிரபலமானார். அதே போல, தொடர்ந்து இன்னும் சில கன்னட படங்களிலும் நடித்தார்.
தமிழில், ருக்மிணி வசந்த் மதராஸி, ஏஸ் உள்ளிட்ட படங்கள் மூலம் அறிமுகமானார். சமீபத்தில் அவர் வில்லியாக நடித்திருந்த காந்தாரா சேப்டர் 1 அ லெஜண்ட் படம் நல்ல வெற்றியை பெற்றது.
ருக்மிணி, அடுத்ததாக, ‘டாக்ஸிக்: தி ஃபேரிடேல்’ என்கிற படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதில் யாஷ், நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி, உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர். இதில், ருக்மிணியின் கேரக்டரின் பெயர் மெல்லிசா.
ருக்மிணி, இயல்பில் ஒரு ராணுவ குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். இவரது தந்தை வசந்த் வேணுகோபால், இந்திய ராணுவ வீரர் ஆவார். 2007ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில் தீவிரவாதிகள் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டவர் இவர்.
ருக்மிணி, அடிக்கடி புதுப்புது புகைப்படங்களை இணையத்தில் வெளியிட்டு வருகிறார். அப்படி, சமீபத்தில் சிகப்பு நிற உடையில் கிளாமராக சில போட்டோக்களை வெளியிட்டிருந்தார்.
இதில் கடைசி புகைப்படத்தில் அவர் மேக்-அப் ஏதும் போடாமல் இயல்பான சரும தோற்றத்துடன் இருந்தார். இந்த புகைப்படம் இப்போது வைரலாகி வருகிறது.