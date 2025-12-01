நடிகை சமந்தாவின் கணவர் ராஜ் நிடிமோருவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?

நடிகை சமந்தாவும், இயக்குனர் ராஜ் நிடிமோருவும் இன்று திருமணம் செய்து கொண்டனர். அவர்களின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ராஜ் நிடிமோருவின் மொத்த சொத்து மதிப்பு 2025-ம் ஆண்டு நிலவரப்படி தோராயமாக ரூ.83 கோடி முதல் ரூ.85 கோடி வரை (சுமார் $10 மில்லியன்) இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
திரைப்பட இயக்கம், தயாரிப்பு மற்றும் வெப் சீரிஸ் இயக்குவது ஆகியவை இவரது முக்கிய வருமான ஆதாரங்களாகும். குறிப்பாக 'தி ஃபேமிலி மேன்', 'ஃபர்ஸி' போன்ற வெற்றிகரமான படைப்புகள் மூலம் பெரும் வருவாய் ஈட்டியுள்ளார்.
'டி2ஆர் ஃபிலிம்ஸ்' (D2R Films) என்ற சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனம் மூலம் திரைப்படங்கள் மற்றும் தொடர்களை தயாரிப்பதன் மூலமும் இவர் வருமானம் ஈட்டுகிறார்.
ஒரு வெப் சீரிஸ் அல்லது திரைப்படத்தை இயக்க இவர் கோடிக்கணக்கில் ஊதியம் பெறுகிறார். இவரது வெற்றி படைப்புகளால் இவரது சந்தை மதிப்பு கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.
மும்பை மற்றும் ஹைதராபாத் போன்ற முக்கிய நகரங்களில் இவருக்கு சொந்தமாகச் சொத்துக்கள் உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருந்து இயக்குநராக மாறிய இவர், தற்போது பாலிவுட் மற்றும் ஓடிடி தளங்களில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு படைப்பாளியாகவும், வெற்றிகரமான தொழிலதிபராகவும் வலம் வருகிறார்.