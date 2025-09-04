English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஒரு கம்பனிக்கு புது தலைவராகும் நடிகை சமந்தா!

Actress Samantha Entrepreneur: சமந்தா ரூத் பிரபு தொழில்முனைவோராக மாற்றமா? ZOY மூலம் பெண்கள் ஆரோக்கியத்தில் என்ன மாற்றம் ஏற்படப் போகிறது? சமந்தா பெண்களுக்கான உடல் நலம் பாதுகாப்பை மிகவும் கவனம் செலுத்துகிறார்.

Actress Samantha Entrepreneur: பிரபல நடிகை சமந்தா ரூத் பிரபு, தனது திரைப்பட வாழ்க்கையைத் தாண்டி தொழில்முனைவு உலகிலும் வலுவான அடித்தளம் அமைத்து வருகிறார். Secret Alchemist பின், தற்போது பெண்களின் மாதவிடாய் மற்றும் ஆரோக்கியம் சார்ந்த ZOY நிறுவனத்தின் co-founder ஆனார். 
Entrepreneurship: பிரபல நடிகை சமந்தா ரூத் பிரபு தற்போது தொழில்முனைவோர் உலகில் தனது பயணத்தை விரிவாக்கி வருகிறார். Secret Alchemist நிறுவனத்தின் பின், அவர் தற்போது ZOY எனும் பெண்கள் மாதவிடாய் மற்றும் ஆரோக்கியம் சார்ந்த பிராண்டின் co-founder ஆனார்.

Innovation: ZOY நிறுவனர் மகேஸ்வரி மூர்த்தியின் கூற்றுப்படி, இந்திய மாதவிடாய் சந்தை 2030க்குள் $1.3 பில்லியன் ஆக உயரும். தற்போது சந்தையில் உள்ள பிளாஸ்டிக் மற்றும் கெமிக்கல் நிறைந்த தயாரிப்புகள் PCOS, UTI போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கின்றன. இதை மாற்ற ZOY Snow Lotus Therapy Pad போன்ற புதுமையான தீர்வுகளை கொண்டு வருகிறது.

Empowerment: "ZOY-யுடன் இணைவது மாதவிடாய் பராமரிப்பை மட்டுமே குறிக்கவில்லை. பெண்களின் முழுமையான உடல்நலத்தை மறுபரிசீலனை செய்வது. பெண்கள் தங்கள் உடல் குறித்த ஆரோக்கியமான, நுணுக்கமான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். அதற்கான toxin-free, holistic தயாரிப்புகளை நாங்கள் உருவாக்குகிறோம்," என சமந்தா தெரிவித்தார்.  

Wellness: ZOY உடன் இணைப்பு சமந்தாவின் wellness entrepreneurship மீது உள்ள கவனத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. தனது உடல்நலப் பயணம், mindful living, fitness, toxic-free வாழ்க்கை முறையை ஆதரிப்பதன் காரணமாக, பெண்கள் அதிகாரமடைந்து ஆரோக்கியமான தேர்வுகளைச் செய்ய வேண்டும் என்பதே அவரது நோக்கம்.

Healing: "எனது மனநலம் தொடர்பான அனுபவம் மிகவும் தனிப்பட்டது. கடினமான காலத்தில் நான் spiritual wellness மூலம் நிம்மதி கண்டேன். அதுவே என்னை holistic wellness பக்கம் தள்ளியது. அதிலிருந்து இன்றுவரை ஆரோக்கியம் என் வாழ்வின் மையமாக உள்ளது," என்று சமந்தா பகிர்ந்துள்ளார்.

Passion: "என் ஆர்வங்களின் வழியாக நான் என் அறிவைப் பெருக்கிக்கொள்கிறேன். Secret Alchemist, Saaki, Ekam, Chennai Pickleball போன்றவற்றில் ஈடுபட்டது என் தனிப்பட்ட ஆர்வம். மக்களின் வாழ்க்கையில் அர்த்தமுள்ள மாற்றம் செய்யும் பிராண்டுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதே என் நோக்கம்," என்று சமந்தா கூறினார்.

Journey: சமந்தா, Baana kaathadi, U-Turn, 10 enrathukkulla, anjaan, போன்ற படங்களிம் நடித்துள்ளார். ஆனால், திரைப்படங்களைத் தாண்டி, தனது தொழில்முனைவு பயணத்தில் அவர் மொத்தம் 12 ஸ்டார்ட்அப்களில் முதலீட்டாளராகவும், நிறுவுநராகவும் இணைந்துள்ளார்.  

