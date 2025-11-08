காதலருடன் சமந்தா..எப்படி கட்டிப்பிடிச்சிருக்காங்க பாருங்க! வைரல் போட்டோ

Samantha With He Boyfriend Raj Nidimoru : தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர், சமந்தா. இவர், தனது காதலருடன் எடுத்திருக்கும் புகைப்படம் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
Samantha With He Boyfriend Raj Nidimoru : தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருக்கும் சமந்தா, தற்போது சினிமாவில் நடிப்பதில் இருந்து பிரேக் எடுத்திருக்கிறார். இப்போது புதிதாக ஒரு பிராண்டை ஆரம்பித்துள்ளார். இந்த நிகழ்வில் எடுக்கப்பட்டிருந்த புகைப்படம் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
தென்னிந்திய நடிகையான சமந்தா, தமிழில் மாஸ்கோவின் காவிரி மற்றும் பானா காத்தாடி உள்ளிட்ட படங்கள் மூலம் அறிமுகமானார். இவருக்கு தெலுங்கில் பெரிய பிரேக் கொடுத்தது, விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா படத்தில் ரீ-மேக் தான்.
சமந்தா, சினிமாவில் நடிப்பதை தாண்டி புதிதாக ஒரு நறுமண திரவிய பிராண்டையும் ஆரம்பித்துள்ளார். இதற்கான நிகழ்வு சமீபத்தில் நடந்தது.
சினிமாவில் இருந்து பிரேக் எடுப்பதாக அறிவித்திருந்த சமந்தா, தற்போது புதிதாக எந்த படங்களிலும் நடிப்பதில்லை. இருப்பினும், தனது தனிப்பட்ட சுய தொழிலிலும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.
சமந்தா, நாக சைதன்யாவை 2017ல் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். இந்த திருமணம், 2021ல் விவாகரத்தில் முடிந்தது.
சிங்கிளாக இருந்த சமந்தா, தனக்கென்று இருந்த உடல் உபாதைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி செய்தார். நிறைய வெக்கேஷனுக்கு சென்று தன் நண்பர்களுடன் நிறைய நேரம் செலவிட்டார்.
சமந்தா, தற்போது ராஜ் நிடிமொரு என்பவரை காதலித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. நாக சைதன்யாவும் கடந்த ஆண்டு சோபிதாவை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டார்.
ராஜ் நிடிமொருவும் சமந்தாவும், சமீபத்திய நிகழ்வில் கட்டிப்பிடித்திருப்பது போல இருக்கும் புகைப்படம் வைரலாகி வருகிறது. இதை பார்த்த ரசிகர்கள், “எப்படி கட்டிப்பிடிச்சிருக்காங்க பாருங்களேன்..” என இந்த போட்டோவை இணையத்தில் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.