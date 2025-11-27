நடிகை சம்யுக்தா - அனிருத்தா திருமண புகைப்படங்கள்! இணையத்தில் வைரல்!

பிக் பாஸ் பிரபலம் சம்யுக்தா மற்றும் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் அனிருத்தா ஆகியோரின் திருமண புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகின்றன.
பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 4 பிரபலம் சம்யுக்தா ஷான், முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரரும், வர்ணனையாளருமான அனிருத்தா ஸ்ரீகாந்த் உடன் இன்று நவம்பர் 27 திருமணம் செய்து கொண்டார்.
அனிருத்தா, இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனும் ஜாம்பவானுமான கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்தின் மகன் ஆவார். இவர் முன்னாள் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) மற்றும் தமிழ்நாடு அணி வீரர் ஆவார்.
நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மட்டுமே கலந்து கொண்ட இந்த திருமணம், தென்னிந்திய பாரம்பரிய முறைப்படி எளிமையாக நடைபெற்றது.
சம்யுக்தா ஏற்கனவே கார்த்திக் சங்கர் என்பவரைத் திருமணம் செய்திருந்தார். அதே போல், அனிருத்தாவும் ஆர்த்தி வெங்கடேஷ் என்பவரை திருமணம் செய்திருந்தார். இது இருவருக்குமே இரண்டாவது திருமணமாகும்.
மணமக்கள் பாரம்பரிய உடையில் மகிழ்ச்சியாகக் காணப்படும் புகைப்படங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகின்றன.
ரசிகர்கள் மற்றும் பிரபலங்கள் புதுமணத் தம்பதிகளுக்கு தங்கள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.