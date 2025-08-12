நடிகை சாயிஷாவின் பிறந்த நாள்! அவர் குறித்து உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள்!

Actress Sayyeshaa Birthday: தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, கன்னடம் என பல மொழிகளில் நடித்த திறமையான நடிகை சாயிஷா சைகல். சிறந்த நடனக் கலைஞராகவும், இயல்பான நடிப்பால் ரசிகர்களின் மனதை கவர்ந்தவராகவும் திகழ்கிறார். இன்று, ஆகஸ்ட் 12, அவரது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தில் ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களை வாழ்த்துகளால் நிரப்பியுள்ளனர்.
Actress Sayyeshaa Birthday: சிறுவயதிலிருந்தே நடனத்தில் ஆர்வம் கொண்ட சாயிஷா, பல்வேறு நடன வகைகளை கற்றவர். தமிழ் சினிமாவில் Vanamagan மூலம் பிரபலமடைந்து, ஆர்யாவுடன் திருமணம் செய்து கொண்டார். குடும்ப பாசம், நடன திறமை, அழகான திரை நடிப்பால் ரசிகர்களிடையே தனிப்பட்ட இடத்தை பிடித்துள்ளார்.
சாயிஷா யார்? சாயிஷா சைகல் ஒரு இந்திய நடிகை. தமிழ்த் திரைப்படங்களில் முக்கியமாக நடிக்கிறார். 2015-ல் தெலுங்கு படமான Akhil மூலம் அறிமுகமானார். இந்த படத்திற்காக SIIMA விருது பரிந்துரை பெற்றார். பின்னர் ஹிந்தி, தமிழ், கன்னட படங்களில் நடித்துள்ளார். இன்று 12 ஆகஸ்ட் அவரது பிறந்தநாள் என்பதால், ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் வாழ்த்துகள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
டான்ஸ் பயணம்: சாயிஷா சிறுவயது முதலே நடனத்தில் ஆர்வம் கொண்டவர். பல்வேறு இந்திய மற்றும் மேற்கத்திய நடன வகைகளை கற்றுள்ளார். அவரது மென்மையான முகபாவனைகள், துல்லியமான அசைவுகள் ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளன. சினிமா பாடல் காட்சிகளில் அவர் காட்டும் நுட்பமான நடன திறமை, அவரை தனிப்பட்ட அடையாளம் பெற்ற நடனக் கலைஞராக உயர்த்தியுள்ளது.
குடும்பம் மற்றும் கல்வி: சாயிஷா, நடிகர்கள் சுமித் சைகல் மற்றும் ஷாஹீன் பானுவின் மகள். நடிகை சாய்ரா பானுவின் பேரவள், திலீப் குமாரின் பேரப்பிள்ளை ஆவர். பள்ளிக் கல்வியை மும்பை ஜூஹுவில் உள்ள Ecole Mondiale World School-ல் முடித்தார். 2003-ல் பெற்றோர் பிரிந்தனர்.
சினிமா அறிமுகம்: 2015-ல் Akhil படத்தில் அறிமுகமானார். பின்னர் 2016-ல் அஜய் தேவ்கன் இயக்கிய Shivaay மூலம் ஹிந்தி பட உலகில் காலடி வைத்தார். இரண்டும் மிகப் பெரிய வெற்றி பெறவில்லை என்றாலும், அவரின் நடிப்பு மற்றும் நடனத் திறமை பாராட்டப்பட்டது.
தமிழ் படங்கள்: 2017-ல் ஜெயம் ரவியுடன் Vanamagan மூலம் தமிழில் அறிமுகமானார். 2018-ல் Kadaikutty Singam, Junga, Ghajinikanth ஆகிய படங்களில் நடித்தார். குறிப்பாக Ghajinikanth படத்தில் ஆர்யாவுடன் நடித்தது, அவர்களின் காதலுக்கான தொடக்கம் ஆனது. மேலும் பத்து தல என்னும் சிம்பு படத்தில் ராவடி பாடலுக்கு திருமணத்திற்க்கு பின்னர் நடனம் ஆடியுள்ளார். குறிப்பாக பிரசவத்திற்க்கு பின்னர் நடனம் ஆடியுள்ளார்.
திருமணமும் குடும்பமும்: Ghajinikanth படத்திற்கு பிறகு சயேஷா-ஆர்யா காதலித்து, 10 மார்ச் 2019-ல் ஹைதராபாத்தில் இஸ்லாமிய முறையில் திருமணம் நடந்தது. 2021 ஜூலை 23-ல் அரியானா என்ற மகள் பிறந்தார். ஆர்யாவின் சகோதரர் சத்யா, சாயிஷாவின் மைத்துனர்.
வெற்றிப் படங்களும் கன்னட அறிமுகமும்: 2019-ல் சூர்யாவுடன் Kaappaan படத்தில் நடித்தார். 2021-ல் Teddy மற்றும் கன்னடத்தில் Yuvarathnaa படங்களில் நடித்தார். Yuvarathnaa வில் புனீத் ராஜ்குமாருடன் நடித்தது, கன்னட ரசிகர்களிடமும் பிரபலமாக்கியது.
பிராண்டு தூதுவர்: சாயிஷா, PC Jeweller, Cinthol போன்ற பிராண்டுகளுக்கு விளம்பர தூதரகவும். 2017-ல் சென்னை டைம்ஸ் “Most Desirable Women” பட்டியலில் 19வது இடமும், 2018-ல் 13வது இடமும் பெற்றார். சிறந்த நடனக் கலைஞராகவும் பெயர் பெற்றுள்ளார்.