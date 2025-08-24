English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஸ்ருதி ஹாசன் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரிக்கு முன்...எப்படி இருக்காங்க பாருங்க! வைரல் போட்டோ..

Shruti Haasan before plastic surgery: ஸ்ருதி ஹாசன் தனது முகத்தில் சிறிய பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி, குறிப்பாக மூக்கு சர்ஜரி செய்ததை நேர்மையாக ஒப்புக்கொண்டார். நடிகையாக இருப்பதால் தோற்ற அழுத்தம் காரணமாக, தன்னம்பிக்கைக்காகவே அந்த முடிவை எடுத்ததாக தெரிவித்துள்ளார்.

Shruti Haasan before plastic surgery: தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி திரையுலகில் முன்னணி நடிகை மற்றும் பாடகியாக தனக்கென தனி இடத்தைப் பிடித்தவர் ஸ்ருதி ஹாசன். அழகு, திறமை, இசை – அனைத்தையும் சமநிலையில் கொண்டு வந்த பல்முகத்திறமைசாலி.
1 /11

பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி: ஸ்ருதி ஹாசன் தனது முகத்தில் சிறிய பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி (plastic surgery) செய்ததை நேர்மையாக ஒப்புக்கொண்டவர். குறிப்பாக மூக்கு சர்ஜரி செய்ததாக கூறியுள்ளார். நடிகையாக இருப்பதால் தோற்றம் தொடர்பான அழுத்தம் இருந்ததால் அதைத் தேர்ந்தெடுத்ததாகவும், அது தனிப்பட்ட முடிவு என்றும் வலியுறுத்தினார். இயல்பை இழக்காமல் தன்னம்பிக்கைக்காகவே செய்ததாக விளக்கம் அளித்தார்.

2 /11

ஸ்ருதியின் அடையாலம்: ஸ்ருதி ஹாசன் ஒரு இந்திய நடிகையும் பாடகியும் ஆவார். தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் ஹிந்தி திரைப்படங்களில் முன்னணி நடிகையாக திகழ்கிறார். இரண்டு Filmfare Awards South மற்றும் ஏழு SIIMA Awards பெற்றுள்ளார். 2015, 2016-ஆம் ஆண்டுகளில் Forbes India Celebrity 100 பட்டியலில் இடம் பெற்றார்.

3 /11

குடும்பம்: அவர் கலை உலகைச் சேர்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்தார். தந்தை நடிகர் மற்றும் இயக்குனர் கமல்ஹாசன், தாய் நடிகை சரிகா. இளம் சகோதரி அக்‌ஷரா ஹாசனும் நடிகை தான். நடிகைகள் சுஹாசினி மணிரத்னம், அனு ஹாசன் ஆகியோர் அவருடைய உறவினர்கள். பெற்றோர் 2004-ல் விவாகரத்து செய்தனர். கலைமரபில் வளர்ந்ததால், நடிப்பு மற்றும் இசை மீது ஆர்வம் கொண்டார்.

4 /11

கல்வி, இசை: சென்னையில் Lady Andal School-இல் படித்தார். பின்னர் மும்பையில் St.Andrew’s College-இல் மனவியல் படித்தார். அதன்பின் அமெரிக்காவில் உள்ள Musicians Institute, California-வில் இசை பயிற்சி பெற்றார். சிறுவயது முதலே பாடகராக அறிமுகமானார். இசை அவருடைய வாழ்க்கையின் முக்கிய அங்கமாக இருந்தது.

5 /11

ஆரம்பம்: 2000-இல் தந்தை கமல்ஹாசன் இயக்கிய Hey Ram படத்தில் சிறிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார். ஹீரோயினாக 2009-இல் ஹிந்தி படமான Luck-இல் அறிமுகமானார். 2011-இல் Anaganaga O Dheerudu மூலம் தெலுங்கில், 7 ஆம் அறிவு மூலம் தமிழில் ஹீரோயினாக வந்தார். இவை இரண்டும் அவருக்கு சிறந்த புதுமுக நடிகை விருது பெற்றுத் தந்தது.

6 /11

வெற்றிகள்: 2012-இல் 3 படம் அவரின் வாழ்க்கையில் முக்கிய திருப்பமாக அமைந்தது. தெலுங்கில் Gabbar Singh, Race Gurram, Srimanthudu, Krack போன்ற படங்களும், தமிழில் Vedalam, படங்களும் மிகப்பெரிய வெற்றியளித்தன. ஹிந்தியில் Gabbar is Back, Welcome Back ஆகியவை வணிகரீதியாக சாதனை படைத்தன.

7 /11

இசை உலகம்: திரைப்படத்துடன் இசையையும் இணைத்துக்கொண்டார். Unnaipol Oruvan படத்துக்கு இசையமைத்தார். தனிப்பட்ட இசைக்குழுவை தொடங்கி ராக் இசையில் தன்னை வெளிப்படுத்தினார். Adiye Kolluthe (Vaaranam Aayiram), Kannazhaga (3), Down Down (Race Gurram) போன்ற பல ஹிட் பாடல்களைப் பாடியுள்ளார்.

8 /11

சர்வதேச அனுபவங்கள்: 2018-இல் தமிழ் டாக் ஷோ Hello Sago நடத்தியார். ஹாலிவுட் Treadstone தொடர் மூலம் அமெரிக்க தொலைக்காட்சியில் அறிமுகமானார். The Eye (2025) என்ற ஆங்கிலப்படத்தில் நடித்தார். உலகளாவிய அளவில் தன் திறமையை வெளிப்படுத்தினார். இப்படி சர்வதேச அனுபவங்களை பெற்றவர் ஸ்ருதி ஹாசன்.

9 /11

சமீபத்திய வெற்றிகள்: 2021-இல் Krack, 2023-இல் Waltair Veerayya, Salaar போன்ற படங்கள் அவரது வெற்றிப் பாதையை தொடர்ந்தன. 2025-இல் ரஜினிகாந்துடன் Coolie படத்தில் நடித்தார். விமர்சகர்கள் அவரது நடிப்பை பாராட்டி, “Rajini-க்கு சமமாக நடித்துள்ளார்” என்று குறிப்பிடினர்.

10 /11

தனிப்பட்ட வாழ்க்கை: லண்டனில் வசித்த நடிகர் மைக்கல் கோர்சாலேவை காதலித்தார்; பின்னர் அது சில கரணங்களால் பிரிந்ததனர். பின்னர் கலைஞர் சாந்தனு ஹசாரிகாவுடன் தொடர்பில் இருந்தார். மேலும் சில நன்மைகள்: சமூகப்பணிகளில் சுறுசுறுப்பாக செயல்படுகிறார். 2014-இல் காஷ்மீர் வெள்ளத்திற்காக நிதியுதவி செய்தார். பெண்கள் உரிமை மற்றும் மனநல விழிப்புணர்வில் ஈடுபடுகிறார்.

11 /11

பாராட்டு & புகழ்: ஸ்ருதி ஹாசன் தெலுங்கு, தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவராக கருதப்படுகிறார். பல்வேறு ஊடகங்கள் அவரை அதிக சம்பளம் பெறும் நடிகைகளில் ஒருவராக கூறுகின்றன. Hyderabad Times Most Desirable Woman பட்டியலில் பலமுறை இடம் பெற்றுள்ளார். ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமாக, பல பிராண்டுகளின் தூதராக உள்ளார்.

Shruti Haasan Kamal Haasan Daughter Tamil Actress Telugu actress Bollywood actress Plastic Surgery Shruti Haasan songs Hit Songs Shruti Haasan Movies Tamil Movies Telugu Movies Hindi Movies Shruti Haasan biography Shruti Haasan family Awards Filmfare Awards Siima Awards Shruti Haasan career Shruti Haasan viral Actress Photos Shruti Haasan latest Fans Heroine singer musician international actress Hollywood Series Cinema news Trending Kollywood Tollywood Bollywood Indian actress Celebrity News Shruti Haasan Instagram Shruti Haasan Twitter Shruti Haasan Facebook

Next Gallery

இந்தியாவின் பணக்கார முதல்வர்கள்: தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு எந்த இடம் தெரியுமா?