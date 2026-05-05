ட்ரெஸ்ஸே போடல! வித்தியாசமான ஆடையில் ஷாக் கொடுத்த பிரபல நடிகை..வைரல் போட்டோ

Simone Ashley Dress Met Gala 2026 : பிரபல ஹாலிவுட் நடிகை சைமன் ஆஷ்லி, சமீபத்தில் நடைப்பெற்ற Met Gala விழாவில் கலந்து கொண்டார். இதில், அவர் உடுத்தி வந்திருந்த ஆடை மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
Simone Ashley Dress Met Gala 2026 : இந்திய பின்புலத்தை கொண்ட தமிழ் குடும்பத்தை சேர்ந்த சைமன் ஆஷ்லி, சமீபத்தில் மெட் காலா விழாவில் கலந்து கொண்டார். இதில், ஏராளமான பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டனர். ஹாலிவுட்டில் தற்போது முக்கிய நடிகையாக வலம் வரும் சைமன் ஆஷ்லி, இந்த முறை மெட் காலாவில் கலந்து கொண்ட போது அவர் உடுத்தியிருந்த ஆடை பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. இதை பார்த்த பலர், சைமன் ஆஷ்லியின் புகைப்படங்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
சைமன் ஆஷ்லியின் உண்மையான பெயர், Simone Ashwini என்பதுதான். ஆங்கில திரைப்படங்கள் மற்றும் டிவி ஷோக்களில் நடித்த சைமன் ஆஷ்லி, தற்போது ஹாலிவுட் உலகில் முக்கிய நடிகையாக திகழ்கிறார்.
தமிழ் குடும்பத்தில் இருந்து வந்த சைமன் ஆஷ்லி, இங்கிலாந்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர். பாடல் பாடுவதிலும், பியானோ வாசிப்பதிலும் பிரபலமான இவர், பள்ளிப்படிப்பை முடித்தவுடன் லண்டனில் உள்ள ஒரு பிரபல கலைக்கல்லூரியில் படித்து இப்போது நடிகையாக உயர்ந்துள்ளார்.
சைமன் ஆஷ்லிக்கு பெரும் பிரபலத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது, “Bridgerton” என்கிற வெப் தொடர்தான். இதன் 2வது சீசனில், இவர் மெயின் கேரக்டராக நடித்திருந்தார். இதைத்தாண்டி, செக்ஸ் எஜுகேஷன், தி சிஸ்டர் போன்ற தொடர்களிலும் நடித்துள்ளார்.
2018ஆம் ஆண்டிலிருந்து திரையுலகில் ஆக்டிவாக இருக்கும் இவர், சமீபத்தில் The Devil Wears Prada என்கிற படத்தின் 2வது பாகத்தில் நடித்துள்ளார். இதில் அவரது கதாப்பாத்திரத்தின் பெயர், அமாரி மேரி. தனது படத்தை பிரபலப்படுத்தும் வகையில் அவர் செய்துள்ள விஷயம் வைரலாகி வருகிறது.
ஆடைக்கலையை பறைசாற்றும் வகையில், ‘மெட் காலா’ நிகழ்வு இந்த வருடம் நடைப்பெற்றது. இதில், இந்தியா, லண்டன் உள்ளிட்ட பல்வேறு உலக நாடுகளை சேர்ந்த செலிப்ரிட்டிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனர். இதில் கலந்து கொள்ளும் அனைவரும், வித்தியாசமான ஆடைகளை அணிந்து சிகப்பு கம்பள வரவேற்பில் கலந்து கொள்வர்.
பல ஹாலிவுட் பிரபலங்கள், இந்த ஆண்டு நடந்த மெட் காலாவில் கலந்து கொண்டனர். இதில், சைமன் ஆஷ்லியும் கலந்து கொண்டார். இந்த விழாவில் அவர், செயினால் மட்டும் செய்யப்பட்ட ஆடையை அணிந்திருந்தார்.
சைமன் ஆஷ்லியின் இந்த உடையை பார்த்த பலரும், “இவர் ட்ரெஸ் போட்டுருக்காரா..இல்லையா?” என்று கேள்வியெழுப்பி வருகின்றனர். சைமன் ஆஷ்லியின் இந்த புகைப்படங்கள் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.