கூலி பட விமர்சனங்களுக்கு நடிகை சிம்ரன் கொடுத்த பதிலடி! ஓபன் டாக் வைரல்!

Simran reply to coolie reviews: நடிகை சிம்ரன், ரஜினிகாந்த் நடித்த கூலி படத்தைப் பற்றி தனது கருத்தை வெளிப்படையாக பகிர்ந்துள்ளார். கதை தான் முக்கியம் என்றாலும், ரஜினி சார் எப்போதும் தனது சிறந்ததை தருகிறார் என கூறியுள்ளார்.
Simran reply to coolie reviews: ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி வெளியான கூலி படம் கலவையான விமர்சனங்கள் பெற்றிருந்தாலும், வசூலில் வெற்றி கண்டுள்ளது. இதுகுறித்து சிம்ரன் சொன்ன கருத்து தற்போது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரிய விவாதமாக மாறியுள்ளது.
சிம்ரன் கூறிய கூலி விமர்சனம்! சமீபத்தில் ஒரு நிகழ்வில் பேசிய நடிகை சிம்ரன், ரஜினிகாந்த் நடித்த கூலி படத்தைப் பற்றி தனது கருத்தை பகிர்ந்துள்ளார். "நான் ரஜினி சார் ரசிகை. அவருடைய எல்லா படங்களையும் பார்ப்பேன். இந்தப் படத்தையும் பார்த்தேன். எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது," என்று தெரிவித்தார்.
கதையே முக்கியம் - சிம்ரன்: சிம்ரன் மேலும், "ஒரு படத்தின் கதை நல்லதாக இருந்தால் தான் அனைவருக்கும் பிடிக்கும். ஆனாலும், ரஜினி சார் எப்போதும் தன் சிறந்த நடிப்பையே தருகிறார். கூலி படத்தில் அவர் மிக சிறப்பாக நடித்திருக்கிறார். ஆக்ஷன் சண்டைகள், பவர் பேக் ஆன காட்சிகள் அனைத்தும் அருமையாக இருந்தது என்றும் தெரிவித்தார். எனக்கு கதையும் பிடித்தது," என்றார்.
விமர்சனங்கள் vs வசூல்: ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி வெளியாகிய லோகேஷ் கனகராஜ் - ரஜினிகாந்த் இணைந்த கூலி படத்திற்கு கலவையான விமர்சனங்கள் வந்தாலும், வெளியீட்டின் 6 நாட்களில் இந்தியாவில் மட்டும் ரூ.200 கோடியை கடந்த வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது என்று அவர் தெரிவித்தார்.
படத்தில் நடித்தவர்கள்: இந்த படத்தில் உபேந்திரா, ஷோபின் ஷாஹிர், நாகார்ஜுனா, சத்யராஜ், ஸ்ருதி ஹாசன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். அதோடு, அமீர் கான் மற்றும் பூஜா ஹெக்டே சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்துள்ளனர். இசை – அனிருத், எடிட்டிங் – பிலோமின் ராஜ், ஒளிப்பதிவு – கிரிஷ் கங்காதரன் என்பதையும் குறிப்பிட்டார்.
சிம்ரனின் புதிய படங்கள்: ரஜினியுடன் பேட்டை படத்தில் நடித்த சிம்ரன், சமீபத்தில் டூரிஸ்ட் ஃபாமிலி படத்தில் சசிகுமாருடன் நடித்திருந்தார். மேலும் அஜித் நடித்த குட் பேட் அக்லி படத்தில் கேமியோவாக நடித்தார். தற்போது தி லாஸ்ட் ஒன் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.