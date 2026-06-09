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குழந்தைகளுடன் விஜய்யை சந்தித்த சினேகா - பிரசன்னா! வைரலாகும் போட்டோஸ்..

Written ByYuvashree
Published: Jun 09, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:10 PM IST

தமிழ் திரையுலகின் முக்கிய நடிகர்களாகவும், கணவன் மனைவியாகவும் இருக்கும் சினேகாவும் பிரசன்னாவும் தங்கள் குழந்தைகளுடன் தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய்யை சந்தித்துள்ளனர். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

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விஜய்

தமிழ் திரையுலகில் நடிகராக இருந்த விஜய், தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியை தொடங்கி தற்போது தான் போட்டியிட்ட முதல் சட்டமன்ற தேர்தலிலேயே வெற்றி பெற்று, முதல்வர் பதவியில் அமர்ந்து விட்டார். இது, இவரது நண்பர்களுக்கு குஷியை கொடுத்துள்ளது.

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நண்பர்கள்

விஜய் முதல்வர் ஆனதை தொடர்ந்து, அவரை அவரது நண்பர்களும், திரைத்துறையினரும் வரிசையாக சந்தித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், நடிகை சினேகாவும் விஜய்யை தற்போது தனது குடும்பத்தினருடன் சந்தித்துள்ளார்.

 

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சினேகா

நடிகர்களும், கணவன் மனைவியுமான சினேகாவும் பிரசன்னாவும் தங்களுடைய குழந்தைகளுடன் முதல்வர் விஜய்யை சந்தித்துள்ளனர். 

 

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குடும்பம்

இது தொடர்பாக அவர்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டிருக்கும் புகைப்படங்கள் வைரலாகி வருகிறது. விஜய்யுடன் தி கோட், வசீகரா உள்ளிட்ட படங்களில் சேர்ந்து நடித்த சினேகா, அவருக்கு நெருங்கிய நண்பராகவும் இருக்கிறார்.

 

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போட்டோஸ்

விஜய்யை சந்தித்த புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ள சினேகா, இரண்டு படங்களில் நான் சேர்ந்து நடித்த நடிகர், தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதல்வர். நான் அப்போது பார்த்த அதே எளிமை, அதே அன்போடு பழகும் விஜய்யை கண்டு ஆச்சரியப்படுகிறேன் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

TAGS:
Sneha
Prasanna
Celebrity Kids
CM Vijay
Viral Photos

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