200 கோடி வசூலித்த படம்..11 ரூபாய் சம்பளமாக பெற்ற ஹீரோயின்! யார் தெரியுமா?

Sonam Kapoor Salary For Bhaag Milkha Bhaag : இந்திய திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக இருக்கும் ஒருவர் வெறும் 11 ரூபாய் வாங்கிக்கொண்டு ஒரு ஹிட் படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு விரிவாக காணலாம்.
இந்த இந்திய நடிகை, தனுஷுடன் ஒரு ஹிட் படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இந்த படம், பான் இந்திய அளவில் பெரிய ஹிட் அடித்திருக்கிறது. அந்த நடிகைதான், ஒரு படத்தில் நடிப்பதற்காக 11 ரூபாய் மட்டும் சம்பளமாக பெற்றிருக்கிறார்.
இந்த நடிகை குறித்த தகவல், தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அவர் ஏன் அந்த படத்திற்கு வெறும் 11 ரூபாய்தான் வாங்கினார்? அதற்கான விடையை இங்கு காண்போம்.
2013ஆம் ஆண்டு, ஓம் பிரகாஷ் மேஹ்ரா இயக்கத்தில் ’பாக் மில்கா பாக்’ என்கிற படம் வெளியானது. இது, உண்மை சம்பவங்களை மையமாக கொண்டு எடுக்கப்பட்ட படமாகும்.
ஏற்கனவே, இந்தியில் ஹிட் ஹீரோயினாக இருந்த சோனம் கபூர், தனுஷுடன் ராஞ்சனா படத்தில் நடித்ததால் தமிழ் ரசிகர்களுக்கும் அறிமுகமானார். இதனால், தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பரீச்சியமான முகமாக இருக்கிறார்.
இந்தியாவின் புகழ்மிக்க தடகள வீரரான, மில்கா சிங்கின் வாழ்க்கை வரலாற்றை கொண்டுதான், பாக் மில்கா பாக் திரைப்படம் உருவாகியிருந்தது. இதில், சோனம் கபூர் நாயகியாக நடித்திருந்தார்.
பாக் மில்கா பாக் திரைப்படம், சுமார் ரூ.41 கோடி செலவில் உருவாக்கப்பட்டது. வசூலில், ரூ.200 கோடியை தாண்டியது. ஓடிடி தளத்தில் வெளியான போதும், இப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இந்த நிலையில், நாயகனுக்கு ஈடாக, நாயகியாக நடித்த சோனம் கபூரும் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருந்ததாக விமர்சகர்கள் மத்தியில் பெயர் வாங்கினார்.
200 கோடியை தாண்டி ஹிட் அடித்த பாக் மில்கா பாக் படத்தில் நடிப்பதற்காக, சோனம் கபூர் வாங்கிய சம்பளம், சுமார் ரூ.11 தானாம். இதற்கான காரணம் குறித்து அவர் பேசுகையில், “மில்கா சிங்கின் வாழ்க்கை வரலாற்று படத்தில் நானும் ஒரு அங்கமாக இருக்க விரும்பினேன். அவர் மீதான மரியாதை காரணமாக, ரூ.11 மட்டும் சம்பளமாக வாங்கினேன்” என்று கூறியிருக்கிறார்.