English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • தமன்னா மீது பரவும் வெறுப்பு! பிரபல சோப் பிராண்ட் காரணம்..

தமன்னா மீது பரவும் வெறுப்பு! பிரபல சோப் பிராண்ட் காரணம்..

Tamannaah Faces Backlash : தமன்னாவை சுற்றி தற்போது ஒரு சர்ச்சை வலம் வர தொடங்கியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம். 

Tamannaah Faces Backlash : கடந்த சில நாட்களாகவே, பிரபல நடிகை தமன்னா மீது அதிக அளவிலான வெறுப்பு, கர்நாடகா மக்கள் இடையே எழுந்து வருகிறது. இதற்கு காரணம் என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
1 /7

தென்னிந்திய திரையுலகில், முக்கிய நாயகியாக வலம் வருபவர் தமன்னா. இவர், இந்தி நடிகையாக இருந்தாலும் கேடி என்கிற தமிழ் படம் மூலமாகத்தான் தமிழ் திரையுலகிற்குள் அறிமுகமானார் அந்த ஒரு படமே அவருக்கு பெரிய ஏற்றத்தை கொடுத்தது.  

2 /7

தமன்னா, தமிழில் விஜய், அஜித் என பல முன்னணி நடிகர்களுக்கு ஜோடியாக நடித்திருக்கிறார். இதையடுத்து  அவருக்கு இப்போது இந்தியில் பல பட வாய்ப்புகள் குவிந்த வண்ணம் உள்ளன. இதைத்தாண்டி, அவர் சில படங்களில் ஒரு பாடலுக்கு மட்டும் நடனம் ஆடி வருகிறார்.  

3 /7

தமன்னா, ஒரு பிரபல சோப் நிறுவனத்தின் விளம்பர தூதுவராக மாறியிருக்கிறார். இதையடுத்து, இந்த சோப்பை தயாரிக்கும் கர்நாடக மாநிலத்தில் கொத்தெழுந்துள்ளனர்.  

4 /7

அந்த குறிப்பிட்ட பிரபல சோப் நிறுவனம், வட இந்தியாவில் அதிகமாக பொருட்களை விற்க, டார்கெட் வைத்துள்ளது. இதனால், தமன்னாவை இதற்கு விளம்பர தூதுவராக நியமித்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.  

5 /7

இந்த சோப், கர்நாடக மாநிலத்தின் பாரம்பரிய மற்றும் பழமையான சின்னமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதையடுத்து, இதற்கு ஏன் கர்நாடகாவை சேர்ந்த ஒரு நடிகையை விளம்பர தூதுவராக நியமிக்கவில்லை என்பது அந்த மாநில மக்களின் கேள்வியாக இருக்கிறது.

6 /7

தமன்னா, இந்த சோப் விளம்பரத்தில் நடிப்பதற்கு, கர்நாடக மக்கள் பலர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாலும் அரசியல் தலைவர்கள் வரவேற்பு அளித்துள்ளனர்.

7 /7

டிஜிட்டல் மார்கெட்டிங் மூலமாக 2023க்குள் வருமானத்தை ரூ.5,000 கோடியாக அதிகரிக்க அந்த சோப் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. இதனால் தமன்னா, 6.2 கோடி காண்ட்ரேக்ட் போடப்பட்டு 2 வருடத்திற்கு விளம்பர தூதுவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Tamannaah Bhatia backlash Brand Endorsement

Next Gallery

பறவைக் காய்ச்சல்: Half Boil சாப்பிடலாமா.. வேண்டாமா? அமைச்சர் கொடுத்த அலர்ட்