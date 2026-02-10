தமன்னா மீது பரவும் வெறுப்பு! பிரபல சோப் பிராண்ட் காரணம்..

Tamannaah Faces Backlash : தமன்னாவை சுற்றி தற்போது ஒரு சர்ச்சை வலம் வர தொடங்கியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
Tamannaah Faces Backlash : கடந்த சில நாட்களாகவே, பிரபல நடிகை தமன்னா மீது அதிக அளவிலான வெறுப்பு, கர்நாடகா மக்கள் இடையே எழுந்து வருகிறது. இதற்கு காரணம் என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
தென்னிந்திய திரையுலகில், முக்கிய நாயகியாக வலம் வருபவர் தமன்னா. இவர், இந்தி நடிகையாக இருந்தாலும் கேடி என்கிற தமிழ் படம் மூலமாகத்தான் தமிழ் திரையுலகிற்குள் அறிமுகமானார் அந்த ஒரு படமே அவருக்கு பெரிய ஏற்றத்தை கொடுத்தது.
தமன்னா, தமிழில் விஜய், அஜித் என பல முன்னணி நடிகர்களுக்கு ஜோடியாக நடித்திருக்கிறார். இதையடுத்து அவருக்கு இப்போது இந்தியில் பல பட வாய்ப்புகள் குவிந்த வண்ணம் உள்ளன. இதைத்தாண்டி, அவர் சில படங்களில் ஒரு பாடலுக்கு மட்டும் நடனம் ஆடி வருகிறார்.
தமன்னா, ஒரு பிரபல சோப் நிறுவனத்தின் விளம்பர தூதுவராக மாறியிருக்கிறார். இதையடுத்து, இந்த சோப்பை தயாரிக்கும் கர்நாடக மாநிலத்தில் கொத்தெழுந்துள்ளனர்.
அந்த குறிப்பிட்ட பிரபல சோப் நிறுவனம், வட இந்தியாவில் அதிகமாக பொருட்களை விற்க, டார்கெட் வைத்துள்ளது. இதனால், தமன்னாவை இதற்கு விளம்பர தூதுவராக நியமித்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த சோப், கர்நாடக மாநிலத்தின் பாரம்பரிய மற்றும் பழமையான சின்னமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதையடுத்து, இதற்கு ஏன் கர்நாடகாவை சேர்ந்த ஒரு நடிகையை விளம்பர தூதுவராக நியமிக்கவில்லை என்பது அந்த மாநில மக்களின் கேள்வியாக இருக்கிறது.
தமன்னா, இந்த சோப் விளம்பரத்தில் நடிப்பதற்கு, கர்நாடக மக்கள் பலர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாலும் அரசியல் தலைவர்கள் வரவேற்பு அளித்துள்ளனர்.
டிஜிட்டல் மார்கெட்டிங் மூலமாக 2023க்குள் வருமானத்தை ரூ.5,000 கோடியாக அதிகரிக்க அந்த சோப் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. இதனால் தமன்னா, 6.2 கோடி காண்ட்ரேக்ட் போடப்பட்டு 2 வருடத்திற்கு விளம்பர தூதுவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.