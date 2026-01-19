நடுகடலில் வைப் செய்யும் நயன்தாரா - த்ரிஷா - வைரலாகும் போட்டோஸ்!

Actress Trisha And Nayanthara Latest Viral Photos: நடிகை த்ரிஷாவுடன் இருக்கும் புகைப்படங்களை நடிகை நயன்தாரா பகிர்ந்திருப்பது தற்போது சமூக வலைத்தளங்களை ஆக்கிரமித்துள்ளது.
நடிகை நயன்தாரா மற்றும் திரிஷா தமிழ் சினிமாவில் கிட்டத்தட்ட 25 வருடங்களாக பயணித்து வருகின்றனர்.
நடிகர்களில் விஜய் - அஜித்துக்கு எப்படி ரசிகர்கள் மோதிக்கொள்வார்களோ அப்படி நயன்தாரா மற்றும் த்ரிஷா ரசிகர்கள் அடித்துக்கொள்வார்கள்.
இருவரும் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்காத நடிகர்களே இல்லை என கூறலாம். இருவருமே 70 படங்களுக்கு மேல் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், நடிகை த்ரிஷாவுடன் நடுக்கடலில் ஒரு படகில் இருக்கும் புகைப்படங்களை நடிகை நயன்தாரா பகிர்ந்துள்ளார்.
அதில் நடிகை நயன்தாரா Mustafa mustafa don’t worry mustafa Kaalam nam thozhan Mustafa என எழுதி புகைப்படங்களை பகிர்ந்துள்ளார்.
பல வருடங்களுக்கு பின்னர் இருவரும் சேர்ந்து இருக்கும் புகைப்படம் வெளியாகி உள்ளதால் இப்புகைப்படங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரிய வரவேற்ப்பை பெற்று வைரலாகி வருகிறது.