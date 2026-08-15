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சுதந்திர தினவிழாவில் நடிகை த்ரிஷா.. வைரல் போட்டோ!

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 15, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:44 AM IST

Chennai Independence Day Celebration: சென்னையில் நடைபெறும் சுதந்திர தினவிழாவில் நடிகை த்ரிஷா கலந்து கொண்டுள்ளார். முதல்வர் விஜய்யின் குடும்பத்துடன் நடிகை த்ரிஷா சுதந்திர தினவிழாவில் அமர்ந்துள்ளார். 

 

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நாடு முழுவதும் இன்று 80வது சுதந்திர தினவிழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.  அந்த வகையில், சென்னையிலும் சுதந்திர தினவிழா கொண்டாட்டம் நடந்து வருகிறது. தமிழக அரசின் சார்பில் சென்னை ஜார்ஜ் கோட்டையில் கொத்தளத்தில் சுதந்திர தினவிழா கொண்டாடப்படுகிறது. தமிழக முதல்வர் விஜய் காலை 8.45 மணிக்கு தேசியக்கொடியை ஏற்றுகிறார். 

 

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தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு விஜய் பங்கேற்கும் முதல் சுதந்திர தினவிழா இது. மெரினா கடற்கரையில் உள்ள உழைப்பாளர் சிலை அருகே வந்ததும், காவல்துறையின் மோட்டார் சைக்கிள்கள் அணிவகுத்து அவரை கோட்டைக்கு அழைத்து வருகின்றன. கோட்டை கொத்தளத்தில் காவல்துறையின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக் கொள்ளும் விஜய், தொடர்ந்து திறந்த ஜீப்பில் சென்று காவல்துறையின் அணிவகுப்பை பார்வையிட்டு, தேசியக் கொடியை ஏற்ற உள்ளார். 

 

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தேசியக் கொடியை ஏற்றிபிறகு, முதல்வர் விஜய் தனது சுதந்தி தின உரையாற்றுவார். சென்னையில் நடக்கும் சுதந்திர தினவிழாவில் அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள், ஐஏஎஸ் உயரதிகாரிகள் என பலரும் கலந்து கொண்டுள்ளனர். இந்த நிலையில், சுதந்திர தினவிழாவில் நடிகை த்ரிஷாவும் கலந்து கொண்டுள்ளார். 

 

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முதல்வர் விஜய்யின் குடும்பத்தாருடன் நடிகை த்ரிஷா முதல் வரிசையில் அமர்ந்திருக்கிறார். சோபனா மற்றும் சந்திரசேகருடன் நடிகை த்ரிஷா சுதந்திர தினவிழாவில் அமர்ந்திருக்கும் போட்டோ வைரலாகி வருகிறது. முன்பாக, விஜய்யின் பதவியேற்பு விழாவில் நடிகை த்ரிஷா கலந்து கொண்டார். தொடர்ந்து, தற்போது சுதந்திர தினவிழாவில் விஜய் கலந்து கொண்டுள்ளார். இந்த போட்டோ சோஷியல் மீடியாவில் வைரலாகி வருகிறது.

 

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இதற்கிடையில், சுதந்திர தினவிழாவின் ஒரு பகுதியாக தசைசால் தமிழர் விருது, அப்துல் கலாம் பெரியலான விருது, முதலமைச்சரின் நம் ஆளுமை விருது உள்ளிட்ட பல்வேறு விருதுகளை முதல்வர் விஜய் வழங்க உள்ளார். விழாவையொட்டி, சென்னை முழுவதும் போலீசார் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளார்.

TAGS:
Independence Day
Trisha
CM Vijay

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