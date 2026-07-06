/திடீரென வைரலான த்ரிஷாவின் தாய்! 70 வயதிலும் இளமையுடன் இருப்பதாக நெட்டிசன்கள் கருத்து..

தமிழ் திரையுலகில், டாப் நடிகையாக இருப்பவர் உமா. இவருக்கு சமீபத்தில் பிறந்தநாள் கொண்டாடப்பட்டது. இந்த நிலையில், இவர் இன்னும் அதே இளமையுடன் இருப்பதாக கூறி, நெட்டிசன்கள் இவரை வைரலாக்கி வருகின்றனர்.
1/5
த்ரிஷா
தென்னிந்தியாவின் முக்கிய நடிகையாக இருக்கிறர், த்ரிஷா. தற்போது புதிதாக எந்த படத்திலும் கமிட் ஆகவில்லை என்றாலும், தொடர்ந்து செய்திகளின் லைம் லைட் இவர் மீதுதான் இருக்கிறது. இதற்கு முக்கிய காரணமாக அவருடைய தாயார் உமாவும் இருக்கிறார்.
2/5
தாய்
த்ரிஷா, சினிமாவிற்குள் வர வேண்டும் என்கிற ஆசையோடு முதலில் மாடலிங் துறைக்குள் வரவில்லை. சொல்லப்போனால், அவரைத்தேடி சினிமா வாய்ப்புகள் வந்த போது, த்ரிஷாவின் தாயார் அதை ஆரம்பத்தில் வேண்டாம் என்றுதான் கூறினார். ஆனால், நாட்கள் செல்ல செல்ல, தன் மகளுக்கு பாதுகாப்பாக படப்பிடிப்பு செட்களுக்கு அவரும் செல்ல தொடங்கினார்.
3/5
உமா கிருஷ்ணன்
தற்போது, த்ரிஷாவின் முதல் தோழியாக இருப்பது அவருடைய தாயார் என்றே சொல்லலாம். காரணம், எங்கு சென்றாலும் த்ரிஷா தன்னுடைய தாயார் இல்லாமல் செல்வதில்லை. தன் மகள் குறித்து ஏதேனும் அவதூறு பரவினாலும், அவரே அதற்கு பதிலும் சொல்லி வருகிறார்.
4/5
70வது பிறந்தநாள்
சமீபத்தில், உமா தன்னுடைய 70வது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார். இவருக்கு பிறந்தநாள் பார்ட்டியை த்ரிஷா ஏற்பாடு செய்திருந்தார். இதன் கொண்டாட்ட போட்டோக்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வந்தது.
5/5
வைரல்
இந்த வீடியோக்களும் போட்டோக்களும் வைரலானதை தொடர்ந்து த்ரிஷாவின் தாயார் 70 வயதிலும் இன்னும் இளமையாக இருப்பதாக பலரும் கருத்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். அவர் தொடர்ச்சியாக யோகா மற்றும் ஜிம் செல்வதால் அவரது வாழ்க்கைமுறை ஹெல்தியாக இருப்பதாகவும், அவர் இளமையாக இருப்பதாகவும் பலரும் கூறி வருகின்றனர்.