/‘இந்த வயதில் ட்ராமா தேவையா?’ யாரை சொல்கிறார் த்ரிஷா? வைரல் பதிவு..

Trisha : நடிகை த்ரிஷா, சமீபத்தில் ஒரு புதிய பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், இந்த வயதில் ஏன் இவ்வளவு ட்ராமா என கேட்டிருக்கிறார். இது குறித்த பதிவு வைரலாகி வருவதை தொடர்ந்து, அவர் யாரை குறிப்பிடுகிறார் எனும் விவாதம் எழுந்துள்ளது.
Trisha : நடிகை த்ரிஷா குறித்த பல விஷயங்கள் கடந்த சில நாட்களாக இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதையடுத்து, அவர் தன் பதிவில் யாரை குறிப்பிட்டார் எனும் கேள்வி அனைவர் மத்தியிலும் எழுந்துள்ளது. இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தமிழ் திரையுலகின் முக்கிய நடிகையாக இருக்கும் த்ரிஷாவிற்கும் விஜய்க்கும் நட்பைத்தாண்டிய உறவு இருப்பதாக சமூக வலைதளங்களில் கடந்த சில நாட்களாக பரவி வருகிறது. இதை ஆதரிக்கும் வகையில்தான், த்ரிஷாவின் சில பதிவுகளும் இருக்கின்றன. இதனால், சினிமா பிரபலங்களாக இருக்கும் பலரும் விஜய்-த்ரிஷா குறித்த தங்களது கருத்துகளை அவ்வப்போது பேசி வருகின்றனர்.
த்ரிஷா, வெளியிடும் சில பதிவுகள் மர்மமாக இருப்பதாக பலரால் பார்க்கப்படுகிறது. அப்படி, அவர் சமீபத்தில் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவை பார்த்த பலரும், ‘இதை யாருக்கு சொல்கிறார்?’ என்று யூகித்து வருகின்றனர்.
த்ரிஷா, தன்னுடைய சமீபத்திய இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில் “இந்த வயதில் நாடகம் போடுவது சங்கடமாக இருக்கிறது..போய் கொஞ்சம் பணம் சம்பாதித்து நிம்மதியாக இருங்கள்” என்று பதிவிட்டிருக்கிறார். இதி அவர் ஒரு இமோஜியையும் வைத்துள்ளார்.
சமீபத்தில் குட்டி பத்மினி விஜய்-த்ரிஷா குறித்து பேசியிருந்தார். அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே இருந்த உறவு குறித்து அவர் பேசியிருந்ததால் அது வைரலானது. இதையடுத்து, ‘அந்த வயதானவர்’ என்று அவர் குறிப்பிட்டது குட்டி பத்மினியாக இருக்குமோ என பலரும் சந்தேகிக்கின்றனர்.
அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார், த்ரிஷா குறித்து அண்மையில் பேசியது சர்ச்சையானது. ‘வயதானவர்’ என்று அவரையும் த்ரிஷா குறிப்பிட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.