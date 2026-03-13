Trisha Vijay : சமீபத்தில் ஒரு திருமண விழாவில் விஜய்யும் த்ரிஷாவும் ஒன்றாக கலந்து கொண்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையில், இது குறித்த கேள்வி த்ரிஷாவிடம் கேட்கப்பட்டது.
Trisha Vijay : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருக்கும் த்ரிஷா, சமீபத்தில் ஒரு திருமண விழாவில் விஜய்யுடன் கலந்து கொண்டார். இது, திரையுலகினர் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இது குறித்து சமீபத்தில் அவரிடம் கேள்வி கேட்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு அவர் என்ன ரியாக்ஷன் கொடுத்தார் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
தென்னிந்திய நடிகைகளில், முக்கியமானவராக விளங்குகிறார் த்ரிஷா. இவர்தான் கடந்த சில நாட்களாக தமிழ்நாட்டில் தலைப்பு செய்தியாக மாறியிருக்கிறார்.
விஜய்யும் த்ரிஷாவும் இதற்கு முன்னர் கில்லி, குருவி, ஆதி, திருப்பாச்சி என பல படங்களில் சேர்ந்து நடித்திருக்கின்றனர். 15 ஆண்டுகள் ஒன்றாக சேர்ந்து நடிக்காமல் இருந்த இவர்கள், லியோ படத்தின் மூலம் மீண்டும் இணைந்தனர். இதையடுத்து தி கோட் படத்திலும் த்ரிஷா ‘மட்ட’ பாடலுக்கு நடனமாடியிருந்தார்.
சில வாரங்களுக்கு முன்பு, விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கோரி மனுதாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், விஜய்க்கு வேறு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தார். சங்கீதாவின் விவாகரத்து மனு கொடுத்த அடுத்த நாளே, விஜய் ஒரு திருமண விழாவில் த்ரிஷாவுடன் கலந்து கொண்டார். இது, சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது. சங்கீதா குறிப்பிட்ட அந்த நடிகை, த்ரிஷாவாக இருக்குமோ என்று பலரும் சந்தேகித்து வருகின்றனர்.
சமீபத்தில் நடிகர் பார்த்திபன் இது குறித்து பேசுகையில், “குந்தவையை வீட்டிலேயே குந்த வைப்பது நல்லது” என்று கூறினார். இது சர்ச்சையாக வெடித்ததை அடுத்து த்ரிஷாவும் இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து பதிவிட்டிருந்தார்.
இணையம் முழுவதும் ரசிகர்கள் த்ரிஷா-விஜய் குறித்து பேசி வருவதையடுத்து, நேரடியாக த்ரிஷாவிடமே நிரூபர்கள் இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்கின்றனர்.
சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்த த்ரிஷாவிடம், “தவெக தலைவர் விஜய்யுடன் ஒன்றாக திருமண விழாவில் கலந்து கொண்டது ஏன்?” என்று ஒரு நிரூபர் கேள்வி கேட்டார். அதற்கு த்ரிஷா பதில் ஏதும் சொல்லாமல் மௌனமாக சென்றார்.
த்ரிஷாவின் இந்த வீடியோவும் புகைப்படங்களும் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.