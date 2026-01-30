கன்னம் ஒட்டிப்போய் அடையாளமே தெரியாத த்ரிஷா! இவ்வளவு மெலிந்தது ஏன்? வைரல் போட்டோஸ்..

Trisha Weight Loss Transformation Photos : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருக்கும் த்ரிஷா, சமீபத்தில் சில புகைப்படங்களை வெளியிட்டிருந்தார். அதில் பார்ப்பதற்கே மிகவும் ஒல்லியாக தெரிந்ததாக ரசிகர்கள் கூறி வந்தனர். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
Trisha Weight Loss Transformation Photos : தென்னிந்திய திரையுலகின், முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர் த்ரிஷா. 40களை கடந்தும் முன்னணி நடிகையாக திகழும் இவர், சமீபத்தில் சில புகைப்படங்களை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருந்தார். அதில், இவர் பார்ப்பதற்கு முன்பு இருந்ததை விட மிகவும் ஒல்லியாக தெரிந்தார். இதற்கு காரணம் என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
தமிழில், ரஜினி, கமல், விஜய், அஜித் என பல முன்னணி நடிகர்களுக்கு ஜோடியாக நடித்து விட்டவர் த்ரிஷா. இவர் திரையுலகிற்கு வந்து, 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் ஆகிவிட்டது. மாடலாக இருந்து, துணை நடிகையாக மாறிய த்ரிஷா இப்போது தென்னிந்திய திரையுலகின் முக்கிய ஹீரோயின்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார்.
த்ரிஷா, சமீபத்தில் அஜித் உடனான இரண்டு படம், சிரஞ்சீவியுடனான ஒரு படம், மலையாளத்தில் ஒரு படம் என அடுத்தடுத்து திரைப்படங்களில் கமிட் ஆனார். பட ஷூட்டிங் இல்லாத சமயங்களில் அவ்வப்போது வெக்கேஷன்களும் சென்று வருகிறார்.
இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் த்ரிஷா சமீபத்தில் சில புகைப்படங்களை பகிர்ந்திருந்தார். அதில் அவர் முன்பை விட பார்க்க ஒல்லியாகவே இருந்தார். இதனால், ரசிகர்கள் அனைவரும் ‘ஏன் இவ்வளவு ஒல்லி ஆகிட்டீங்க?’ என கமெண்ட் செய்து வந்தனர்.
பொதுவாகவே, அனைத்து நடிகர் நடிகைகளும் அவ்வப்போது தங்கள் உடலை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் செய்வர். நடிகைகள் குஷ்பூ, வித்யூ என பலர் இப்படி தங்கள் எடையை குறைத்திருக்கின்றனர். அப்படி, த்ரிஷாவும் தனது உடல் எடையை குறைத்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
நடிகை த்ரிஷா, சில நாட்களுக்கு முன்பிருந்தே ஸ்ட்ரெந்த் ட்ரெயினிங் செய்வது போல சில போட்டோக்களை பதிவிட்டு வந்தார். அவரது உடல் எடை குறைய, இந்த ட்ரெயினிங் காரணமாக இருக்குமோ என்கிற சந்தேகம் பலருக்கும் எழுந்துள்ளது.
த்ரிஷாவிற்கு கடந்த ஆண்டு வெளியான விடாமுயற்சி, ஐடண்டிடி, தக் லைஃப் உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் தோல்வியை கொடுத்தது. இருப்பினும், அஜித்துடனான இன்னொரு திரைப்படமான ‘குட் பேட் அக்லி’ அவருக்கு வெற்றியை தந்தது. இதையடுத்து, அவர் அடுத்தடுத்து சில படங்களிலும் கமிட் ஆகியிருக்கிறார்.
இந்த வருடம் த்ரிஷா சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக நடித்த ‘கருப்பு’ திரைப்படம் வெளியாகிறது. அதே போல, சிரஞ்சீவியுடன் நடித்திருந்த தெலுங்கு படமான ‘விஸ்வாம்பரா’ திரைப்படமும் வெளியாகிறது. மோகன்லால் உடனான ‘ராம்’ திரைப்படத்தின் ஷூட்டிங் சமீபத்தில் முடிவடைந்து விட்டது. இதுவும், இந்த வருடத்தில் வெளியாகிறது.