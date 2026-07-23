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ஜனநாயகன் படத்தை பார்க்க..ஓடோடி வந்த த்ரிஷா! வைரலாகும் புகைப்படங்கள்..

Written ByYuvashree
Published: Jul 23, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:03 PM IST

Jana Nayagan Trisha: ஜனநாயகன் திரைப்படம், ஜூலை 23ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படத்தை, நடிகை த்ரிஷா முதல் நாளில் பார்க்க ரோகிணி திரையரங்கில் பார்த்திருக்கிறார். இது குறித்த போட்டோக்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Jana Nayagan Trisha FDFS : விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமாக வெளியாகி இருக்கிறது ஜனநாயகன். இந்த படத்தை பல்வேறு செலிப்ரிட்டிகள், தவெக அமைச்சர்கள் முதல் நாள் முதல் காட்சியை பார்த்துள்ளனர். இந்த படத்தை த்ரிஷாவும் ரோகிணி திரையரங்கில் பார்க்க வந்துள்ளார். இது குறித்த போட்டோக்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

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த்ரிஷா

விஜய்யுடன், 5 படங்கள் வரை சேர்ந்து நடித்திருப்பவர், த்ரிஷா. இவருக்கும் விஜய்க்கும் பல ஆண்டு கால பந்தம் இருக்கிறது. ஜனநாயகன் திரைப்படம், இன்று வெளியாகி இருக்கும் நிலையில் இந்த படத்தை பார்க்க த்ரிஷா ரோகிணி திரையரங்கிற்கு வந்துள்ளார்.

 

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விஜய்

த்ரிஷாவுக்கும் விஜய்க்குமான உறவு குறித்து ஏற்கனவே இணையத்தில் பலவாறான தகவல்கள் வைரலாகி வருகிறது. இருவரும் ஒன்றாக ஒரே மாதிரி உடையணிந்து ஒரு திருமணத்திற்கு சென்றது, விஜய் பிறந்தநாளுக்கு த்ரிஷா சர்ப்ரைஸ் செய்வது போன்ற புகைப்படங்கள் அவ்வப்போது இணையத்தில் பேசு பொருள் ஆகி வருகிறது.

 

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ரோகிணி

விஜய் உடனான உறவு என்ன என்பது குறித்து த்ரிஷா இன்னும் வெளியில் பேசவில்லை. இருப்பினும், அவர் ரசிகர்கள் கூறும் விஷயங்களை எந்த இடத்திலும் மறுப்பதும் இல்லை. தற்போது அதற்கு தீனி போடும் வகையில் ஜனநாயகன் படத்தை பார்க்க முதல் நாளே ரோகிணி திரையரங்கிற்கு வந்திருக்கிறார்.

 

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வைரல்

த்ரிஷாவின் இந்த புகைப்படங்கள் வைரலாகி வரும் நிலையில், இது விஜய்க்கு கடைசி படம் எனும் உண்மையும் அனைவருக்கும் சோகத்தை கொடுத்துள்ளது. பலரும் விஜய் பற்றிய விஷயங்களை இணையத்தில் தொடர்ந்து பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

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டைட்டில் கார்ட்

விஜய்க்கு ஜனநாயகன் படத்தில், “மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய்” என்று டைட்டில் கார்ட் போடப்பட்டுள்ளது. இதில், அவர் சட்டமன்றத்தில் செய்த சைகையும் இடம் பெற்றுள்ளது கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றுள்ளது. 

TAGS:
Jana Nayagan
Trisha

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