/ஜனநாயகன் படத்தை பார்க்க..ஓடோடி வந்த த்ரிஷா! வைரலாகும் புகைப்படங்கள்..

Jana Nayagan Trisha: ஜனநாயகன் திரைப்படம், ஜூலை 23ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படத்தை, நடிகை த்ரிஷா முதல் நாளில் பார்க்க ரோகிணி திரையரங்கில் பார்த்திருக்கிறார். இது குறித்த போட்டோக்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
Jana Nayagan Trisha FDFS : விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமாக வெளியாகி இருக்கிறது ஜனநாயகன். இந்த படத்தை பல்வேறு செலிப்ரிட்டிகள், தவெக அமைச்சர்கள் முதல் நாள் முதல் காட்சியை பார்த்துள்ளனர். இந்த படத்தை த்ரிஷாவும் ரோகிணி திரையரங்கில் பார்க்க வந்துள்ளார். இது குறித்த போட்டோக்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.