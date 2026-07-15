/மார்பக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட பிரபல நடிகை! அவரே வெளியிட்ட போட்டோ..

பிரபல தமிழ் நடிகையான உமா சங்கரி, மார்பக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக பதிவிஉ ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பது குறித்து, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
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சுமித்ரா மகள்
தமிழ் திரையுலகின் மூத்த நடிகையாக இருந்தவர், சுமித்ரா. இவருடைய மூத்த மகள் உமா சங்கரி தமிழில் விஜயகாந்த், சத்யராஜ் உள்ளிட்டோரின் திரைப்படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.
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உமா சங்கரி
உமா சங்கரி மொத்தமாக நடித்ததே 19 தமிழ் படங்களில்தான். குறிப்பாக இவர் நடித்த வீரநடை, கோவை பிரதர்ஸ், தென்றல், சொக்கத்தங்கம் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து ரசிகர்களின் மனங்களை கவர்ந்துள்ளார்.
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சொக்கத்தங்கம்
உமாவிற்கு சொக்கத்தங்கம் திரைப்படம் பெரும் திருப்புமுனையை கொடுத்த திரைப்படம்தான், சொக்கத்தங்கம். இந்த படத்தில் இவர் விஜயகாந்திற்கு தங்கையாக நடித்திருப்பார். இவருக்கு இதைத்தொடர்ந்து தமிழில் வந்த கதாப்பாத்திரங்கள் அனைத்துமே ஓரளவிற்கு சாஃப்ட் ஆன கேரக்டர்கள்தான்.
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மலையாள படம்
உமா மலையாளத்திலும் குபேரன், கன்னடத்தில் உப்பிடடா எம்பிபிஎஸ் உள்ளிட்ட பெரிய ஹிட் படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். என்ன ஆனதோ தெரியவில்லை அவருக்கு சினிமா வாய்ப்புகள் வருவது குறைந்தது. பின்பு, 2006ல் திருமணம் செய்து செட்டில் ஆகி விட்டார்.
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கீமோ
திருமணத்திற்கு பிறகு பெரிதாக திரையுலகில் தலை காட்டாத உமா, தற்போது தான் மார்பக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதை பதிவிட்டுள்ளார். 2வது கட்ட கீமோ மற்றும் இம்யூனொதெரபி சிகிச்சையில் தான் இப்போது இருப்பதாக இன்ஸ்டாவில் பதிவிட்டிருக்கிறார்.