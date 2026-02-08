English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
விஜய் படத்தில் அறிமுகமான நடிகை.. ஆனா 15 ஆண்டுகளாக பட வாய்ப்பே இல்லை! யார் தெரியுமா?

நட்சத்திர நடிகரான விஜய்யுடன் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமான நடிகை, கடந்த 13 ஆண்டுகளாக பட வாய்ப்பின்றி உள்ளார். அவர் யார்? என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 
மலையாளம், தமிழ் உள்ளிட்ட மொழிகளில் சகோதரி வேடத்தில் நடித்து பிர்பலாமானவர் நடிகை லக்‌ஷணா. இவர் திருமணத்திற்கு பின்னர் திரையுலகில் இருந்து விலகி உள்ளார்.  

இவரை லக்‌ஷ்ணா என்று சொல்வதை விட, நடிகர் விஜய்யின் சிவகாசி படத்தில் விஜய்க்கு தங்கையாக நடித்தவர் என்று சொன்னால் ரசிகர்களுக்கு தெரியும்.   

சிவகாசி படத்தில் விஜய்யின் தங்கையாக நடித்திருக்கும் இவர், விஜய் தான் அண்ணன் என்று தெரியாமல் அவருடன் சண்டையிடும் ஒரு பெண்ணாக வைரமணி என்ற கதாபாத்திரத்தில் சிறப்பாக நடித்திருந்தார்.   

நடிகை லக்‌ஷ்ணா 2002ஆம் ஆண்டில் வெளியான பகத் பாசிலின் கையெத்தும் தூரத்து என்ற மலையாள படத்தில் நடித்ததன் மூலம் தனது திரைப்பயணத்தை தொடங்கினார். பின்னர் தமிழில் சிவகாசி படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார்.   

இதையடுத்து 2007ல் பரத் நடித்த திருமகன், விக்னேஷ் நடித்த ஈசா படங்களில் ஹீரோயினாக நடித்தார். இப்படி தொடர்ச்சியாக வாய்ப்புகளை பெற்ற லக்‌ஷ்ணா, கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு சஜித் பிள்ளை என்பவரை திருமணம் செய்துகொண்டார்.   

சஜித் பிள்ளை கத்தார் நாட்டில் மருத்துவராக பணியாற்றுகிறார். அவருடன் கத்தார் சென்ற நடிகை லக்‌ஷ்ணா கிட்டத்தட்ட 13, 15 ஆண்டுகளாக பட வாய்ப்புகள் இல்லாமல் உள்ளார். இந்த நிலையில், அவர் அங்கு ஒரு நடன பள்ளியை தொடங்கி நடத்தி வருகிறார்.   

Cinema actress lakshana Sivakasi movie vijay

