இளம் வயதிலேயே திருமணம் செய்துக்கொண்ட நடிகைகள்.. யார் யார் பாருங்க!

Young Married Actresses: நடிகைகள் சிலர் 40, 50 வயது ஆகியும் திருமணம் செய்துக்கொள்ளாமல் இருப்பதை நாம் அறிந்திருப்போம். அப்படி இருக்கையில் சிலர் தங்களது இளம் வயதிலேயே சினிமாவின் உச்சத்தில் இருக்கும்போதே திருமணம் செய்துக்கொண்டனர். அவர் யார் யார்? எந்த வயதில் திருமணம் செய்துக்கொண்டார்கள் என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
வித்யா பிரதீப்: தனது 19 வயதில் புகைப்பட கலைஞர் ஒருவரை காதலித்து திருமணம் செய்துக்கொண்டார் வித்யா பிரதீப். ஆனால் அவர் திருமணம் செய்துக்கொண்டது குறித்த அறிவிப்பை பல ஆண்டுகள் கழித்தே வெளியிட்டார்.
நஸ்ரியா: நடிகை நஸ்ரியா தனது 19வது வயதில் பிரபல நடிகர் பகத் பாசிலை காதல் திருமணம் செய்துக்கொண்டார். இருவருக்கும் 13 வயது வித்தியாசம் ஆகும்.
ஷாலினி, ராதா மற்றும் ஸ்ரீதேவி: முதலில் நடிகை ஷாலினி தனது 21வயதில் நடிகர் அஜித்குமாரை காதல் திருமணம் செய்துக்கொண்டார். மேலும், நடிகை ராதா 20 வயதிலும், ஸ்ரீதேனி 21 வயதிலும் திருமணம் செய்துக்கொண்டனர்.
அமலா பால் மற்றும் அம்பிகா: நடிகை அமலா பால் தனது சினிமா கரியர் உச்சத்தில் இருக்கும்போது இயக்குநர் ஏஎல் விஜயை காதல் திருமணம் செய்துக்கொண்டார். அப்போது அவரது வயது 22 ஆகும். பின்னர் அவரை விவாகரத்து செய்துக்கொண்டு மறுமணம் செய்துக்கொண்டார். மேலும், நடிகை அம்பிகா தனது 22 வயதில் திருமணம் செய்துக்கொண்டார்.
ஜெனிலியா: நடிகை ஜெனிலியா தனது 22வது வயதில் ரித்தேஷ் தேஷ்முக் என்பவரை காதல் திருமணம் செய்துக்கொண்டார்.
சாயிஷா: நடிகை சாயிஷா தனது 21வது வயதில் நடிகர் ஆர்யாவை காதல் திருமணம் செய்துக்கொண்டார். இவருக்கும் நடிகர் ஆர்யாவுக்கும் 16 வயது வித்தியாசம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மீதா ரகுநாத்: தமிழில் குட் நைட் படம் மூலம் அறியப்பட்டவர் நடிகரி மீதா ரகுநாத். இவர் தனது 25வது வயதில் காதல் திருமணம் செய்துக்கொண்டார்.