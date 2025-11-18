English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • அதிக வயது வித்தியாசத்தில் திருமணம் செய்துக்கொண்ட நடிகைகள்.. லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசு!

அதிக வயது வித்தியாசத்தில் திருமணம் செய்துக்கொண்ட நடிகைகள்.. லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசு!

Actresses Who Got Married With A Big Age Gap: இந்திய சினிமாவில் பல நடிகைகள் தங்களை விட அதிக வயது வித்தியாசம் கொண்டவர்களை திருமணம் செய்துக்கொண்டுள்ளனர். சிலர் 16, 20 வயது அதிகமாக இருப்பவர்களை கரம்பிடித்துள்ளனர். அவர்கள் யார் யார்? என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம். 
1 /6

கரீனா கபூர் - சைஃப் அலி கான்: பாலிவுட்டின் பிரபலங்கள் கரீனா கப்பூர் மற்றும் சைஃப் அலி கான். இவர்கள் 2012ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துக்கொண்டனர். இவருக்கும் 10 வயது வித்தியாசம் ஆகும். 

2 /6

பிரியங்கா சோப்ரா - நிக் ஜோனஸ்: பிரபல நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா தன்னை விட 10 வயது குறைவான நிக் ஜோனஸை 2018ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துக்கொண்டார். நிக் ஜோனஸ் அமெரிக்க நடிகர் மற்றும் பாடகர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

3 /6

ஜெனிலியா - ரித்தேஷ் தேஷ்முக்: பிரபல நடிகை ஜெனிலியா, ரித்தேஷ் தேஷ்முக் என்பவரை 2012ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துக்கொண்டார். இவர்கள் இருவருக்கும் 9 வயது வித்தியாசம் ஆகும். 

4 /6

மீரா ராஜ்புத் - ஷாஹித் கபூர்: இந்தியாவின் பிரபல தொழில்முனைவோர் மீரா ராஜ்புத், பிரபல பாலிவுட் நடிகர் ஷாஹித் கபூரை 2015ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துக்கொண்டார். இவர்கள் இருவருக்கும் 13 வயது வித்தியாசம் ஆகும். 

5 /6

சாயிஷா - ஆர்யா: நடிகை சாயிஷா பிரபல  நடிகர் ஆர்யாவை 2019ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துக்கொண்டார். இவர்கள் இருவருக்கும் 16 வயது வித்தியாசம் ஆகும். 

6 /6

சாய்ரா பானு - திலீப் குமார்: பிரபல முன்னணி நடிகை சாய்ரா பானு, நடிகர் திலீப் குமாரை 1966ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துக்கொண்டார். இவர்கள் இருவருக்கும் 22 வயது வித்தியாசம் ஆகும்.  

Actresses marriage Cinema indian actresses married big age gap Kareena Kapoor

Next Gallery

திருப்பதி பக்தர்களே உஷார்! இனி டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது கவனம் - என்ன மேட்டர்?