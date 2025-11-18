அதிக வயது வித்தியாசத்தில் திருமணம் செய்துக்கொண்ட நடிகைகள்.. லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசு!

Actresses Who Got Married With A Big Age Gap: இந்திய சினிமாவில் பல நடிகைகள் தங்களை விட அதிக வயது வித்தியாசம் கொண்டவர்களை திருமணம் செய்துக்கொண்டுள்ளனர். சிலர் 16, 20 வயது அதிகமாக இருப்பவர்களை கரம்பிடித்துள்ளனர். அவர்கள் யார் யார்? என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
கரீனா கபூர் - சைஃப் அலி கான்: பாலிவுட்டின் பிரபலங்கள் கரீனா கப்பூர் மற்றும் சைஃப் அலி கான். இவர்கள் 2012ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துக்கொண்டனர். இவருக்கும் 10 வயது வித்தியாசம் ஆகும்.
பிரியங்கா சோப்ரா - நிக் ஜோனஸ்: பிரபல நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா தன்னை விட 10 வயது குறைவான நிக் ஜோனஸை 2018ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துக்கொண்டார். நிக் ஜோனஸ் அமெரிக்க நடிகர் மற்றும் பாடகர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜெனிலியா - ரித்தேஷ் தேஷ்முக்: பிரபல நடிகை ஜெனிலியா, ரித்தேஷ் தேஷ்முக் என்பவரை 2012ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துக்கொண்டார். இவர்கள் இருவருக்கும் 9 வயது வித்தியாசம் ஆகும்.
மீரா ராஜ்புத் - ஷாஹித் கபூர்: இந்தியாவின் பிரபல தொழில்முனைவோர் மீரா ராஜ்புத், பிரபல பாலிவுட் நடிகர் ஷாஹித் கபூரை 2015ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துக்கொண்டார். இவர்கள் இருவருக்கும் 13 வயது வித்தியாசம் ஆகும்.
சாயிஷா - ஆர்யா: நடிகை சாயிஷா பிரபல நடிகர் ஆர்யாவை 2019ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துக்கொண்டார். இவர்கள் இருவருக்கும் 16 வயது வித்தியாசம் ஆகும்.
சாய்ரா பானு - திலீப் குமார்: பிரபல முன்னணி நடிகை சாய்ரா பானு, நடிகர் திலீப் குமாரை 1966ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துக்கொண்டார். இவர்கள் இருவருக்கும் 22 வயது வித்தியாசம் ஆகும்.