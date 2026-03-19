AK 64 படத்தின் இயக்குநர் யார்? ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் - அஜித் காம்போ இருக்கா?

AK 64 Director : அஜித்தின் 64வது படத்தின் இயக்குநர் யார் என்ற சந்தேகம் ரசிகர்களுக்கு எழுந்துள்ளது. இதையடுத்து, அஜித் தரப்பில் இருந்து முக்கிய தகவல் ஒன்று வெளியாகியிருக்கிறது.
AK 64 Director : டாப் நடிகராக இருக்கும் அஜித், இப்போது நடிப்பை தாண்டி கார் ரேசிங்கிலும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இவரது 64வது படம் குறித்த தகவல் ஒன்று, இணையத்தில் வெளியாகி வைரலானது. இதற்கு அஜித்குமார் தரப்பில் இருந்து கூறப்பட்டது என்ன? இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
தமிழ் திரையுலகில், கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ் திரையுலகில், டாப் நடிகராக வலம் வருபர் அஜித் குமார். இவர் கடந்த ஆண்டு நடித்திருந்த விடாமுயற்சி மற்றும் குட் பேட் அக்லி திரைப்படங்கள் மக்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றிருந்தன.
குட் பேட் அக்லி படத்தை ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கியிருந்தார். ஏற்கனவே த்ரிஷா இல்லன்னா நயன்தாரா, மார்க் ஆண்டனி உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கியிருக்கிறார். குட் பேட் அக்லி திரைப்படம் நல்ல வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து, அவர் அஜித்தின் 64வது படத்திலும் இணைவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
அஜித்தின் 64வது படத்திற்கான கதையை தயார் செய்து விட்டதாக கூறிய ஆதிக் ரவிச்சந்திரன், ஏப்ரலில் ப்ரொடக்ஷன் பணிகள் தொடங்கும் என்றார். ஆனால் இப்போது வரை இப்படத்திற்கு தயாரிப்பாளர் கிடைத்ததாக தெரியவில்லை. இதையடுத்து, அஜித்தின் 64வது படத்தை சிறுத்தை சிவா இயக்கப்போவதகாவும், அதற்கடுத்த படத்தை ஆதிக் இயக்க இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியானது.
கங்குவா பட தோல்விக்கு பிறகு, பெரிய ஹீரோக்கள் யாருமே சிறுத்தை சிவாவிடம் கதை கேட்க முன்வரவில்லை என்றும், இதனால் அவருக்கு கைக்கொடுக்கும் வகையீல் அஜித் அவரது கதையில் நடிக்க முடிவு செய்ததாக கூறப்பட்டது. இதையடுத்து, ரசிகர்கள் பலரும் “ஐயோ..மறுபடியுமா..” என்று பயப்பட ஆரம்பித்தனர்.
தற்போது அஜித் ரசிகர்களுக்கு இனிப்பான செய்தி ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது. அஜித்தின் 64வது படத்தை ஆதிக் இயக்கப்போவது உறுதி என்று, அஜித் தரப்பில் இருந்து தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
அஜித் - ஆதிக் காம்போவை மீண்டும் திரையில் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர். இதையடுத்து, படத்திற்கு தயாரிப்பாளர் ஃபிக்ஸ் ஆகிவிட்டால், இது குறித்த அதிகார்ப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது.
அஜித்-ஆதிக், இருவரும் குட் பேட் அக்லி படம் மூலம் நெருக்கமான நண்பர்களாக மாறி விட்டனர். அடுத்த AK 64 படத்தில் ஆதிக் என்ன செய்ய காத்திருக்கிறார் என்று அனைவரும் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.