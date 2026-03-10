Advance Tax: மார்ச் 15 கடைசி தேதி, அபராதங்களை தவிர்க்க நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?

Advance Tax Deadline: வரி செலுத்துவோருக்கு முக்கிய செய்தி. அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் செலுத்துவதற்கான தேதி நெருங்கி வருகிறது. இதை தவறவிட்டால் பல அபராதங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டி வரலாம்.
Advance Tax Deadline: 2025–26 நிதியாண்டிற்கான அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் செலுத்துவதற்கான கடைசி தேதி மார்ச் 15 ஆகும். TDS-ஐ சரிசெய்த பிறகு மொத்த வரி பொறுப்பு ரூ.10,000-ஐ தாண்டும் நபர்கள், அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் செலுத்த வேண்டும்.
2025 நிதியாண்டு முடிவுக்கு வருகிறது. இதற்கிடையில், அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி தேதியும் நெருங்கி வருகிறது. மார்ச் 15 ஆம் தேதி அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி தேதியாகும்.
இந்த கடைசி தேதிக்கு முன் நீங்கள் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் செலுத்தத் தவறினால், அதிக அபராதம் மற்றும் வட்டி உட்பட வரியுடன் பின்னர் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். ஆகையால், இதை செலுத்த வேண்டிய நபர்கள் உடனடியாக இதை செய்து முடிப்பது நல்லது.
வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 208 இன் கீழ், தனிநபர்கள் ₹10,000 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வரி செலுத்தினால், அவர்கள் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் செலுத்த வேண்டும். இந்த வரி செலுத்துவோரில் ஊழியர்கள், ஃப்ரீலான்ஸர்கள் மற்றும் வணிகர்களும் அடங்குவர்.
வரி செலுத்தும் நபர்கள் காலக்கெடுவிற்கு முன் (மார்ச் 15) தங்கள் வரிகளைச் செலுத்தத் தவறினால், பிரிவு 234C இன் கீழ் ஒவ்வொரு மாதமும் அவர்களின் வரிகளில் 1% வட்டி வசூலிக்கப்படும். இந்த வட்டி புதிய நிதியாண்டின் ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி முதல் உங்கள் வரிகளில் சேரத் தொடங்குகிறது. மேலும் இது பணம் செலுத்தப்படும் வரை தொடரும். ஒரு நபர் தனது வரிகளில் 90% வரை செலுத்தியிருந்தால், அவர்களுக்கு 1% வட்டி வசூலிக்கப்படாது.
அட்வான்ஸ் டாக்ஸின் கீழ், வரி செலுத்துவோர், நான்கு வெவ்வேறு தவணைகளில் முன்கூட்டியே வரி செலுத்துகிறார்கள். ஜூன் 15: மொத்த வரிப் பொறுப்பில் குறைந்தது 15% / செப்டம்பர் 15: குறைந்தது 45% / டிசம்பர் 15: குறைந்தது 75% / மார்ச் 15: மொத்த வரிப் பொறுப்பில் 100%
முதலில், உங்கள் மொத்த வருமானத்தைப் பார்க்க வேண்டும். இதில் உங்கள் சம்பளம் அல்லது, நீங்கள் ஒரு தொழிலதிபராக இருந்தால், லாபம், மூலதன ஆதாயங்கள் மற்றும் பிற ஆதாரங்களில் இருந்து (நிலையான வைப்புத்தொகை போன்றவை) வருமானம் ஆகியவை அடங்கும்.
இப்போது, பிரிவுகள் 80C, 80D, போன்றவற்றின் கீழ் விலக்குகளைப் பயன்படுத்துங்கள். பின்னர், மொத்த வரி மதிப்பைக் காண்பீர்கள். இந்த மதிப்பு பழைய வரி முறை மற்றும் புதிய வரி முறையைப் பொறுத்து மாறுபடலாம்.
இறுதியாக, TDS அல்லது TCS ஐக் கழிக்க வேண்டும். இந்த வழியில், நீங்கள் எளிதாக உங்கள் வரியைக் கணக்கிட்டு செலுத்தலாம். மார்ச் 15 ஆம் தேதிக்கு முன் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் செலுத்த வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியமாகும்.
சரியான நேரத்தில் அட்வான்ஸ் டாக்ஸை செலுத்தாவிட்டால், வருமான வரிச் சட்டத்தின் குறிப்பிட்ட விதிகளின் கீழ் வருமான வரித் துறை வட்டி வசூலிக்கிறது.