தோழி விடுதி : குறைந்த விலையில் அரசு தங்கும் விடுதி! பெண்கள் புக் செய்வது எப்படி?

Thozhi Hostel : தமிழ்நாடு அரசின் தோழி விடுதி அறையை ஆன்லைனில் புக் செய்வது எப்படி?
Thozhi Hostel : தமிழ்நாடு அரசின் தோழி விடுதி பற்றிய முக்கிய தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். முழு விவரம்
தமிழ்நாடு அரசு சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் தோழி விடுதிகளை (Thozhi Hostel) நடத்தி வருகிறது. பணிபுரியும் பெண்கள், படிக்கும் மாணவிகள் உள்ளிட்டோர் இந்த விடுதியில் தங்கிக் கொள்ளலாம். பெண்கள் மட்டுமே இந்த விடுதியில் தங்க முடியும்.
tnwwhcl.in என்ற வெப்சைட் மூலம் தோழி விடுதி அறை குறித்த தகவல்களை தெரிந்து கொண்டு ஆன்லைனில் புக் செய்து கொள்ளலாம். ஒருநாள் தங்குவதற்கு கூட இந்த விடுதியை பெண்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
ஒருநாள் தங்குபவர்களுக்கு ரூ.1000 அட்வான்ஸ் மற்றும் வாடகை, மாத அடிப்படையில் தங்குபவர்களுக்கு ஒருமாத வாடகை அட்வான்ஸாக செலுத்த வேண்டும். டெபாசிட் தொகை செக்அவுட் தேதியில் இருந்து 7 நாட்களுக்குள் வங்கி கணக்குக்கு திருப்பி கொடுக்கப்படும்.
உங்களைப் பற்றிய தகவல்கள் மற்றும் ஆவணங்களை சமர்பித்த பிறகு உங்களுக்கான அறைகளை ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். மாத அடிப்படையில் தங்குபவர்கள் அறையை காலி செய்வதற்கு 15 நாட்களுக்கு முன்னதாகவே தெரிவிக்க வேண்டும்.
இந்த விடுதியில் உணவறை, பொழுதுபோக்கு ஓய்வறை, குழந்தைகள் காப்பகம், வைஃபை, ஏர் கண்டிஷனர்கள், லிஃப்ட் வசதி, சலவை இயந்திரம், இஸ்திரி பலகை, இஸ்திரி பெட்டி, குளிர்சாதனப் பெட்டியுடன் கூடிய சமையலறை, மைக்ரோவேவ், வாட்டர் கூலருடன் கூடிய RO தண்ணீர் வசதி ஆகியவை உள்ளன.
பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக சிசிடிவி கேமராக்கள், 24×7 பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள், விடுதி மேலாளர், பயோமெட்ரிக் நுழைவு/வெளியேறும் வசதி ஆகியவை வழங்கப்படுகின்றன.
கூடுதல் கட்டணத்துடன் ஒரு நபர் இருவர் தங்கும் அறையை கூட எடுத்து தங்கிக்கொள்ளலாம். பொதுவாக இரவு 10 மணி வரை மட்டுமே விடுதிக்குள் வருவதற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இருப்பினும், வெவ்வேறு ஷிஃப்டுகளில் பணிபுரிபவர்கள் அந்தந்த ஷிஃப்ட் நேரங்களைக் கடைப்பிடிக்கலாம்.
விடுதிக்கு வரும் குடும்பத்தினர், உறவினர்களுக்கு விருந்தினர் தங்க முடியாது. வசதியான அறைகளில் கட்டில்கள், மெத்தைகள் மற்றும் தலையணைகள், அத்துடன் படுக்கை விரிப்புகளும் வழங்கப்படும். உணவு வேண்டும் என்றால் அதற்கு தனிக்கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.
விடுதியில் ஆண் பார்வையாளர்கள் யாரும் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. விடுதியின் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு இணங்காதவர்கள் விடுதியைவிட்டு வெளியேற்றும் உரிமை வார்டனுக்கு உண்டு.
தோழி விடுதிகள் குறித்த கூடுதல் தகவல்களுக்கு 94999-88009 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.