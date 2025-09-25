English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

100 ஆண்டுக்குப் பிறகு குரு பெயர்ச்சியில் அபூர்வ யோகம்; 3 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்

Jupiter Transit In Cancer: ஜோதிடத்தின்படி, குரு தனது உச்ச ராசியான கடகத்தில் பெயர்ச்சி அடைந்து ஹன்ஸ் மஹாபுருஷ ராஜயோகத்தை உருவாக்கப் போகிறார், இது சில ராசிகளின் அதிர்ஷ்டத்தை பிரகாசமாக்கக்கூடும்...
இந்த ஆண்டு தீபாவளி அக்டோபர் 20 ஆம் தேதி வருகிறது. தீபாவளிக்கு முன், குரு அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவார், இதனால் ஹன்ஸ் மஹாபுருஷ ராஜ யோகம் உருவாக்கும். இந்த ஹன்ஸ் மஹாபுருஷ ராஜ யோகம் தீபாவளி அன்று உருவாகிறது, இது சில ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டத்தை பிரகாசமாக்கக்கூடும். வருமானத்தில் அதிகரிப்பு மற்றும் வேலையில் பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகளைத் தரும். எனவே இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் எவை என்பதைப் பார்ப்போம்…

கடகம்: ஹன்ஸ் ராஜயோகம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு மங்களகரமானதாகவும், பலனளிப்பதாகவும் இருக்கும். இந்த ராஜயோகம் உங்கள் ராசியின் லக்ன வீட்டில் உருவாகப் போகிறது. எனவே, இந்த நேரத்தில் உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உங்களுக்கு மரியாதை மற்றும் கௌரவமும் கிடைக்கும். வணிகத்தில் பெரிய ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்புகளும் உள்ளன. 

துலாம்: ஹன்ஸ் ராஜயோகம் உருவாவது துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். இந்த ராஜயோகம் உங்கள் ராசியிலிருந்து பத்தாவது வீட்டில் உருவாகும். எனவே, இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு பதவி உயர்வு, புதிய பொறுப்புகள் அல்லது சமூக கௌரவம் அதிகரிக்கும். சக ஊழியர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். தொழிலதிபர்கள் சிறந்த லாபத்தைக் காண்பார்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும். 

விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு ஹனஸ் மகாபுருஷ ராஜயோகம் சாதகமான பலனைத் தரும். ஏனென்றால் குரு உங்கள் ராசியின் ஒன்பதாவது வீட்டின் வழியாகப் பயணிப்பார். எனவே, இந்த நேரத்தில் அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கலாம். நீங்கள் மத நடவடிக்கைகளிலும் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். நீண்ட பயணங்களை மேற்கொள்ளலாம். குடும்பத்தினருடனான உறவுகள் மேம்படும். தொழிலதிபர்களின் கடின உழைப்பு பலனளிக்கும்.

குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Guru Peyarchi Guru Jupiter Astrology Rasipalan

