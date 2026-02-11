100 ஆண்டுக்கு பிறகு உருவாகும் திரிகிரக யோகம்: 3 ராசிக்காரங்களுக்கு பணம் கையில் குவியப்போகுது

மகா சிவரத்தியை முன்னிட்டு சக்தி வாய்ந்த திரிகிரக யோகம் உருவாகவுள்ளது. இந்த யோகமானது 3 அரிய கிரகங்களின் சேர்க்கையால் உருவாகும. இதனால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிக்காரர்கள் யார்யார் என்பதைக் காண்போம்.
ஜோதிடத்தில், நவகிரகங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ராசியை மாற்றும். சில சமயங்களில் இந்த கிரகங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து சக்திவாய்ந்த யோகத்தை உருவாகும். இது மனித வாழ்க்கையில் நேர்மறை அல்லது எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
வருகிற பிப்ரவரி 06 ஆம் தேதி சுக்கிரன் கும்ப ராசிக்குள் நுழைவார். பிப்ரவரி 13 ஆம் தேதி சூரியன் கும்ப ராசிக்குள் நுழைவார். மேலும் இந்த கும்ப ராசியில் ஏற்கனவே ராகு பயணித்து வருகிறார். இதனால் வரும் பிப்ரவரி 13 ஆம் தேதி திரிகிரக யோகம் உருவாகிறது.
இந்த யோகத்தால் சில ராசிகளுக்கு நல்ல நிதி ஆதாயங்களையும், தொழிலில் முன்னேற்றத்தையும் தரும். எனவே அந்த ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கும். வெளிநாடு வாய்ப்புக்கள் தேடி வரும். எடுக்கும் முடிவுகள் நல்ல பலன்களைத் தரும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். செல்வாக்கு அதிகரிக்கும்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு தைரியமும், வீரமும் அதிகரிக்கும். புதிய வீடு, வாகனம் வாங்கலாம். தொழிலில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். பதவி உயர்வு, சம்பள உயரவு கிடைக்கலாம்.
மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத நிதி ஆதாயம் உண்டாகும். பண பிரச்சனைகள் தீரும். எடுக்கும் முடிவுகள் உங்கள் வாழ்க்கையையே சிறப்பாக மாற்றும். தொழிலதிபர்கள் எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களைப் பெறுவார்கள்.
