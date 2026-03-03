English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Guru Peyarchi 2026: 12 ஆண்டுக்குப் பிறகு உச்சம் பெறும் குரு பகவான்: 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம் ஆரம்பம்!

Guru Peyarchi 2026: 12 ஆண்டுக்குப் பிறகு உச்சம் பெறும் குரு பகவான்: 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம் ஆரம்பம்!

Jupiter Transit in Cancer 2026: 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, குரு அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் நுழையப் போகிறார். ஜோதிடத்தின் படி, இந்தப் பெயர்ச்சி மிதுனம், கடகம் மற்றும் விருச்சிக ராசிகளுக்கு நிதி முன்னேற்றம் மற்றும் மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்புக்கான நல்ல பலன்களைத் தரும். 
பஞ்சாங்கத்தின்படி, ஜூன் 2 ஆம் தேதி குரு அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஏற்படும் இந்தப் பெயர்ச்சி, பல ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி வலிமையையும் புதிய சாத்தியங்களையும் தரப் போகிறது. குறிப்பாக மிதுனம், கடகம் மற்றும் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் இதனால் பயனடைவார்கள்.

ஜோதிடத்தில், குரு அறிவு, குழந்தைகள், திருமணம், செல்வம் போன்ற செல்வத்தை அள்ளித்தரும் கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. அதேபோல் குரு பகவான் கடகத்தில் எப்போதும் உச்சத்தில் இருப்பார், இதனால் பலன் மடங்கு நன்மையைகள் உண்டாகும். இந்த காலகட்டத்தில், வேலையில் பதவி உயர்வு, வணிகத்தில் விரிவாக்கம், முதலீடுகளிலிருந்து லாபம் மற்றும் புதிய திட்டங்களில் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் பெறலாம்.

மிதுனம்: குரு உங்கள் ராசியிலிருந்து 12வது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவதால், குருவின் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். மேலும், குரு ஏழாவது மற்றும் கர்ம வீடுகளின் அதிபதி. எனவே, இந்த நேரத்தில், உங்கள் வாழ்க்கையில் நிலுவையில் உள்ள நிதி மற்றும் புதிய பொறுப்புகளைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. தொழிலதிபர்கள் புதிய தொடர்புகளால் பயனடையலாம். நிதி நிலைமை முன்பை விட வலுவாக இருக்கும்.  

கடகம்: குருவின் பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு பலன்களைத் தரும். ஏனெனில் 12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குரு உங்கள் ராயில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். இதனால் இந்த நேரம் உங்களின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும் மற்றும் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளை வழங்கும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது புதிய வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடும். ரியல் எஸ்டேட் மூலம் நன்மைகள் கிடைக்கலாம். குடும்ப வாழ்க்கையும் மகிழ்ச்சி மற்றும் அமைதியால் நிறைந்திருக்கும்.

விருச்சிகம்: குருவின் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். குரு உங்கள் ராசியிலிருந்து அதிர்ஷ்ட வீட்டிற்கு பெயர்ச்சியாகிறார். எனவே, இந்த நேரத்தில் உங்கள் வேலையில் அதிர்ஷ்டம் காணலாம். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். வெளிநாட்டு பயணம் மேற்கொள்ளலாம். உயர் கல்வி, போட்டித் தேர்வுகள் மற்றும் புதிய முயற்சிகள் நேர்மறையான பலன்களைத் தரக்கூடும். நிதி விஷயங்கள் சீராகும், மேலும் பழைய கடன்களிலிருந்து நிவாரணம் பெறலாம். 

குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

