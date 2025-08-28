12 ஆண்டுக்குப் பிறகு கடக ராசியில் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு ராஜ யோகம், பொற்காலம்

Guru Peyarchi 2025: வேத ஜோதிடத்தின்படி, குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறது, இதன் காரணமாக சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கக்கூடும்...
Jupiter Transit 2025: வரும் அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி கடக ராசியில் குருவின் பெயர்ச்சியால் 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் பெரிய மாற்றங்களை காணலாம்.
குரு தனது ராசியை சுமார் 13 மாதங்களுக்குப் பிறகு மாற்றுவார், இதன் தாக்கம் மனித வாழ்க்கையிலும், நாட்டிலும், உலகிலும் காணப்படுகிறது. அதேசமயம் சில சமயங்களில் குரு விரைவான வேகத்தில் நகரும். குரு தற்போது மிதுன ராசியில் பயணித்து வருவதாகவும், அக்டோபரில் அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் நுழைவதாகவும், இதன் காரணமாக சில ராசிகளின் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கக்கூடும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
இந்த ராசிக்காரர்கள் பதவி மற்றும் கௌரவத்தைப் பெறலாம். அதே நேரத்தில், சிக்கிய பணத்தையும் திரும்பப் பெறலாம். எனவே இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் எவை என்பதை எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள்…
மிதுனம்: குருவின் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் நம்பிக்கை உச்சத்தில் இருக்கும். திருமணமாகாத கடக ராசிக்காரர்கள் ஒரு உறவில் ஈடுபடலாம். இந்த நேரத்தில் உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். மேலும், கலை, இசை அல்லது படைப்புத் துறைகளில் உங்கள் திறமை மலரும். அதே நேரத்தில், உங்கள் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும்.
கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் பெயர்ச்சி நன்மை பயக்கும். உங்கள் வருமானம் மிகப்பெரிய அளவில் அதிகரிக்கும். தொழிலதிபர்கள் நிறைய பணம் சம்பாதிப்பார்கள். மேலும், எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு லாபம் தரும் வேறு சில திட்டங்களில் முதலீடு செய்யலாம். அதே நேரத்தில், பங்குச் சந்தை, பந்தயம் மற்றும் லாட்டரி ஆகியவற்றிலிருந்து நீங்கள் பயனடையலாம்.
துலாம்: குருவின் ராசி மாற்றம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். ஏனெனில் குரு உங்கள் ராசியிலிருந்து கர்ம ஸ்தானத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைவார். எனவே, இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புகள் உள்ளன. தொழிலில் நல்ல லாபம் பெறலாம். புதிய பொறுப்புகள் அல்லது பதவி உயர்வு வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ!
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.