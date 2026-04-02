குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: அட்டகாசமான அதிர்ஷ்டத்தையும், பண வரவையும் அனுபவிக்கவுள்ள 3 ராசிகள் இவைதான்

Guru Nakshatra Peyarchi 2026: ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, குருவின் பெயர்ச்சியானது ஆன்மீக வளர்ச்சியுடன், வாழ்க்கையின் பல்வேறு துறைகளிலும் முன்னேற்றத்தை தர உதவுகிறது. இதன் அடிப்படையில், இந்த குரு நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி எந்தெந்த ராசிகளுக்குச் சாதகமாகவும் அதிர்ஷ்டகரமாகவும் அமையப்போகிறது என்பதை இப்போது விரிவாக அறிந்துகொள்வோம்.
Guru Nakshatra Peyarchi 2026: ஏப்ரல் மாதம், மங்களகரமான கிரக அமைப்புகளுடன் தொடங்கியுள்ளது. இம்மாதத்தில், கிரகங்களின் குருவான வியாழன் உட்படப் பல கிரகங்கள் தங்கள் பயணப் பாதையை மாற்றிக்கொள்ளவுள்ளன. ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, 2026 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 20 ஆம் தேதியன்று, குரு கிரகம் 'புனர்பூசம்' நட்சத்திரத்திற்குள் பிரவேசிக்கிறது. இந்த நிகழ்வின் அம்சம் என்னவென்றால், புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தை ஆட்சி செய்யும் கிரகம் வியாழனே ஆகும். இதன் விளைவாக, இந்த நிகழ்வு மிகவும் மங்களகரமானதாகவும், ஆழ்ந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவும் கருதப்படுகிறது.
குரு கிரகம் தனது சொந்த நட்சத்திர இல்லத்திற்குள் நுழையும்போது, அதன் ஆற்றல் பன்மடங்கு பெருகுகிறது; இதனால் அது தனது நற்பலன்களை இன்னும் மிகுந்த வீரியத்துடன் வழங்க இயலுகிறது. இதன் பலனாக, சில ராசிகளைச் சேர்ந்த ஜாதகர்கள் இந்தப் பெயர்ச்சியின் மூலம் சிறப்பான நன்மைகளைப் பெறும் வாய்ப்பைப் பெறுகின்றனர்.
மிதுனம் - Gemini மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, இக்காலம் புதிய தொடக்கங்களுக்கான ஒரு காலகட்டமாக அமையும். திருமணம் நடக்கலாம். மிதுன ராசியினரின் குடும்பங்களில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். இக்காலகட்டத்தில் புதிய வாகனம் ஒன்றை வாங்குவதற்கான உங்கள் விருப்பம் நிறைவேறும். தொழில் தொடர்பான உங்கள் முடிவுகள், நீங்கள் முன்னேறிச் செல்ல உறுதுணையாக அமையும்.
கன்னி - Virgo கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த கிரக நட்சத்திர பெயர்ச்சியானது வாழ்வில் புதிய வாய்ப்புகளைக் கொண்டுவரும். எதிர்காலத்தில் தங்களுக்குப் பயனுள்ளதாக அமையக்கூடிய புதிய நபர்களைச் சந்திக்கலாம். உங்கள் சமூக வட்டம் விரிவடையும். வெளிநாட்டுப் பயணம் அல்லது ஆன்மீகத் திருப்பயணம் மேற்கொள்ளலாம். தொழில் அல்லது கல்வி சார்ந்த விஷயங்களில் திருப்திகரமான முடிவுகள் கிடைக்கலாம்.
மீனம் - Pisces மீன ராசிக்காரர்களுக்கு, இக்காலம் ஒரு நற்பேற்றின் தொடக்கமாக அமையும். நீண்ட காலமாகத் தேங்கிக்கிடந்த பணிகள் அனைத்தும் தற்போது முழுமையடையக்கூடும். தொழில் அல்லது வியாபாரம் சார்ந்த திடீர் நற்செய்திகள் கிடைக்கலாம், இதனால் உங்கள் வாழ்வில் புத்துணர்ச்சியைப் புகுத்தும். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கான பலன்களை நீங்கள் இப்போது அறுவடை செய்யத் தொடங்குவீர்கள். உங்கள் பொருளாதார நிலையும் மேம்படவுள்ளது; இது உங்கள் தன்னம்பிக்கையை மேலும் வலுப்படுத்தும்.
குருவருள் பெற வியாழக்கிழமைகளில் "ஓம் விருஷபத் வஜாய வித்மஹே க்ருணீ ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ குருஹ் ப்ரசோதயாத்" என்ற குரு காயத்ரி மந்திரத்தை கூறி, "குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரஹ குரு சாஷாத் பரப்பிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீகுருவே நமஹ" என்ற ஸ்லோகத்தை ஜெபிப்பது சிறப்பு.
குருவின் (குரு பகவான்/தட்சிணாமூர்த்தி) அருளைப் பெற ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் விரதம் இருந்து மஞ்சள் நிற ஆடைகள், புஷ்பராகம் அணிந்து, மஞ்சள் நிற மலர்களால் வழிபட வேண்டும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.