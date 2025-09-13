English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

12 ஆண்டுக்குப் பிறகு குரு பெயர்ச்சி, 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், வருமானம் அதிகரிக்கும்

Guru Peyarchi 2025: குரு விரைவில் கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். இதன் காரணமாக சில ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களைப் பெறலாம். இந்தக் கட்டுரையில் விரிவாக அறிந்து கொள்வோம்.

Jupiter Transit : வாழ்க்கையில் எல்லா வளத்தையும் தரும் குரு பகவான் கூடிய விரைவில் தனது ராசியை மாற்றப் போகிறார். இந்த நிகழ்வு வரும் அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி நடக்கப் போகிறது. இதனால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும் என்பதை தெரிந்துக் கொள்வோம்.
ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்கள் பின்னோக்கிச் சென்று நேராகச் செல்லும். இது ஒரு நபரின் அன்றாட வாழ்க்கையை பாதிக்கிறது. அதே நேரத்தில், நவம்பர் மாதத்தில் குரு கடகத்தில் பின்னோக்கிச் செல்லப் போகிறார். அதற்கு முன்னதாக குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவார். அதனுடன் 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு குரு கடகத்தில் வக்ர நிலையில் செல்லப் போகிறார். இதன் காரணமாக சில ராசிகளின் அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும், மேலும் தொழில் வாழ்க்கையிலும் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பெயர்ச்சி நன்மை பயக்கும். பண ஆதாயங்கள் கிடைக்கும், வேலை செய்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வெளிநாடு பயணம் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஐடி துறையில் இருந்தால், உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆதாயங்கள் கிடைக்கும்.

கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் பெயர்ச்சி நன்மையைத் தரும். உங்களுக்கு பணப் பலன்கள் கிடைக்கக்கூடும். கடின உழைப்பின் முழு பலனும் கிடைக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிலவும். உங்கள் திட்டங்கள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும். மரியாதை கிடைக்கக்கூடும். ஆரோக்கியமும் முன்பை விட மேம்படும்.

துலாம்: குருவின் பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலனைத் தரும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் வீரம் அதிகரிக்கும், உங்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். வேலையில் பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகளை பெறலாம். நிதி நிலைமை வலுவடையும். வணிகத்தில் வளர்ச்சி ஏற்படலாம்.

மகரம்: குரு பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு லாபத்தை தரும். உங்களின் அனைத்து விருப்பங்களும் நிறைவேறும். குடும்ப உறவுகள் இனிமையாக இருக்கும். நண்பர்களுடன் சுற்றுலா செல்லலாம். உங்கள் பெற்றோரின் முழு ஆதரவையும் பெறுவீர்கள். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும்.

குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

