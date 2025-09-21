English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

12 ஆண்டுக்குப் பிறகு கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி, அபூர்வ யோகம்.. 3 ராசிகளுக்கு வெற்றி, புகழ், டபுள் அதிர்ஷ்டம்

Guru Peyarchi 2025 Kendra Tirkon Rajyogam: குரு பகவான் கடக ராசியில் நுழைவதன் மூலம் முக்கோண ராஜ யோகத்தை உருவாக்குகிறார். இது மூன்று ராசிககளுக்கு செல்வம், புகழ், வெற்றி, மகத்தான வளர்ச்சியை தரக்கூடும்.
  • Sep 21, 2025, 01:21 PM IST
ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்கள் சுப மற்றும் ராஜயோகத்தை உருவாக்க சரியான நேரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகின்றன, இதன் விளைவுகள் மனித வாழ்க்கையிலும் பூமியிலும் தெரியும். செழிப்பு கிரகமான குரு வரும் அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி தனது உச்ச ராசியான கடக ராசியில் நுழையப் போகிறது. 

குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போவதால் கேந்திர திரிகோண ராஜயோகத்தை உருவாக்கும். இந்த ராஜயோகத்தின் பலன்களை அனைத்து ராசிக்காரர்களும் பெறுவார்கள். இருப்பினும், மூன்று ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கக்கூடும். இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் தொழில் மற்றும் வணிகங்களில் முன்னேற்றங்களை பெறலாம். எனவே இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் எவை என்பதைப் பார்ப்போம்…

மிதுனம்: கேந்திர திரிகோண ராஜயோகம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். குரு உங்கள் ராசியிலிருந்து செல்வ வீட்டிற்கு பெயர்ச்சி அடைவார். எனவே, இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களை அனுபவிக்கலாம். சமூகத்தில் ஒரு புதிய அடையாளத்தைப் பெறுவார்கள். உங்கள் ராசியிலிருந்து ஏழாவது மற்றும் பத்தாவது வீடுகளின் அதிபதியான குரு, இந்த நேரத்தில் மகிழ்ச்சியான திருமண வாழ்க்கையை தருவார்.

கடகம்: கேந்திர திரிகோண ராஜயோகம் உருவாகுவது கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக பலனைத் தரும். ஏனெனில் குரு உங்கள் ராசியிலிருந்து லக்ன வீட்டிற்கு பெயர்ச்சி அடைவார். குரு 12 ஆம் மற்றும் 6 ஆம் வீடுகளையும் ஆட்சி செய்கிறார். எனவே, இந்த நேரத்தில், பணத்தை சேமிப்பதில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள். ஆளுமையும் மேம்படும். வேலையில் இருப்பவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க தொழில் முன்னேற்றத்தை அனுபவிப்பார்கள், பதவி மற்றும் செல்வாக்கில் அதிகரிப்பு ஏற்படும். 

மீனம்: குரு உங்கள் ராசியிலிருந்து ஐந்தாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடையப் போவதால், கேந்திர திரிகோண ராஜயோகம் சாதகமான பலனைத் தரும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம். காதல் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் குறையக்கூடும். உங்களுக்கு மிகுந்த திருப்தியைத் தரும். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களையும் நீங்கள் பெறலாம். திருமணமானவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கக்கூடும்.

குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

