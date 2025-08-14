12 ஆண்டுக்குப் பிறகு கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு குபேர யோகம், ராஜ வாழ்க்கை

Jupiter Transit 2025: அக்டோபர் மாதம் கடக ராசியில் குருவின் பிரவேசம் மற்றும் 49 நாட்கள் பெயர்ச்சியால் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்களும் புதிய வாய்ப்புகளும் கொண்டு வரும்.
இந்த நேரத்தில், 12 ராசிகளும் குருவின் பெயர்ச்சியால் பாதிக்கப்படும், ஆனால் குறிப்பாக மூன்று ராசிகளுக்கு மட்டும் அதிர்ஷ்டம் மற்றும் மூன்று மடங்கு நன்மையைத் தரும்.
நவகிரகங்களில் மிக முக்கியமானவராகக் கருதப்படும் தேவர்களின் குருவான வியாழன், அதன் ராசியை மாற்றும். இந்த ஆண்டு மே மாதம், குரு மிதுன ராசியில் நுழைந்து அதன் வேகத்தை இரட்டிப்பாக்கி ஒரு மயக்க நிலைக்குச் சென்றார். இப்போது அக்டோபரில், கடக ராசிக்குள் நுழையும், அங்கு 49 நாட்கள் தங்கி, பின்னர் மிதுன ராசிக்குத் திரும்புவார். இந்த சிறப்புப் பெயர்ச்சி காரணமாக, 12 ராசிகளும் தங்கள் வாழ்க்கையில் வெவ்வேறு நிலைகளில் மாற்றங்களைக் காணும்.
ஜோதிடத்தின்படி, குரு பகவான் அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி இரவு 9:39 மணிக்கு கடக ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைவார், டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி பிற்பகல் 3:38 மணிக்கு மீண்டும் மிதுன ராசிக்குள் நுழைவார். இந்தக் காலகட்டத்தில், குருவின் இந்த மாற்றம் வாழ்க்கையில் புதிய வாய்ப்புகள், நிதி முன்னேற்றம் மற்றும் தனிப்பட்ட வளர்ச்சிக்கான கதவுகளைத் திறக்கும்.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, குரு கடக ராசியில் நுழைவது மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் நிறைவடையத் தொடங்கும், மேலும் உயர் அதிகாரிகள் அல்லது மூத்தவர்களுடன் நல்ல உறவுகள் உருவாகும். மன அழுத்தம் குறையும், உங்கள் மனம் ஆன்மீகத்தை நோக்கி ஈர்க்கப்படும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு, குரு கடகத்தில் பெயர்ச்சி அடைவது மிகவும் நன்மை பயக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த ஆசைகள் நிறைவேறும். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி ஏற்படும், குழந்தைகளிடமிருந்து நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம். வாழ்க்கையில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும், சிறப்பு நண்பரையோ அல்லது நெருங்கிய ஒருவரையோ சந்திக்கலாம்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு, குரு கடக ராசிக்குள் நுழைவது சிறப்பு நன்மைகளைத் தரும். குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள், கல்வித் துறையில் சிறப்பு வெற்றியைப் பெறலாம். போட்டித் தேர்வுகளில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற வாய்ப்பு கிடைக்கும். உயர்கல்விக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வேலை செய்பவர்களுக்கு புதிய பதவிகள் அல்லது சிறந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ!
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.