இன்னும் 13 நாட்களில் கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி 2025: தீபாவளிக்கு முன் 3 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் திருப்பம்

Guru Peyarchi 2025: ஜோதிடத்தின்படி, குரு மிதுன ராசியை விட்டு வெளியேறி கடக ராசிக்குள் நுழையப் போகிறார். இது சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்களைக் கொண்டு வரக்கூடும். இதைப் பற்றி இந்தக் கட்டுரையில் விரிவாக காணலாம்.
ஜோதிடத்தில், அனைத்து கிரகங்களும் ராசிகளும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகின்றன. ஒரு கிரகம் தனது ராசியை மாற்றும் போதெல்லாம், அது ஒரு நபரின் அன்றாட வாழ்க்கையை பாதிக்கிறது. சில கிரகங்கள் மெதுவாக நகரும் அதே வேளையில், மற்றவை மிக விரைவாக நகரும். குரு வருடத்திற்கு ஒரு முறை தனது ராசியை மாற்றுகிறது. இந்த ஆண்டு, குரு மே 14 ஆம் தேதி மிதுன ராசியில் பெயரச்சு அடைந்தார், இப்போது அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி மீண்டும் தனது ராசியை மாற்ற உள்ளது.
அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி குரு கடக ராசிக்குச் செல்கிறார். டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி குரு மிதுன ராசிக்குத் திரும்புகிறார். குரு கடக ராசிக்குச் செல்வதால், மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கப்படலாம்.
ரிஷபம்: குருவின் பெயர்ச்சியால், ரிஷப ராசிக்காரர்கள் நிதி சிக்கல்களை சந்திக்க நேரிடும். உங்கள் நிதி நிலைமை மோசமடையக்கூடும். ஒருவருடன் பழகும்போது எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.
சிம்மம்: குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவதால், சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தங்கள் சோம்பேறித்தனத்தை விட்டுவிட்டு கடினமாக உழைக்க வேண்டும். வேலையில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். இந்த நேரத்தில் கடன் வாங்குவதையோ அல்லது கடன் கொடுப்பதையோ தவிர்க்க வேண்டும். உங்கள் நிதி நிலைமையில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள். விஷ்ணுவை வழிப்படுங்கள்.
கும்பம்: குருவின் பெயர்ச்சியால், கும்ப ராசிக்காரர்கள் மன அழுத்தத்தை சந்திக்க நேரிடும். வேலையில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். யாரையும் நம்புவதைத் தவிர்க்கவும். நிதி விஷயங்களில் எச்சரிக்கையாக இருக்கும். மஞ்சள் நிற ஆடைகளை தானம் செய்யுங்கள்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
