இன்னும் 15 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகுது

Guru Peyarchi 2025: ஜோதிடத்தில், குரு கிரகம் செழிப்பு, அறிவு மற்றும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கான காரணியாகக் கருதப்படுகிறது. அதன்படி வரும் அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி, குரு தனது ராசியை மாற்றப் போகிறார். இந்த மாற்றம் சில ராசி
அக்டோபர் 18, 2025 அன்று, இரவு 9:39 மணிக்கு, குரு மிதுனத்திலிருந்து கடகத்திற்குப் பெயர்ச்சி அடைவார். கடகம் என்பது குருவின் உச்ச ராசியாகும். இந்தப் பெயர்ச்சி உணர்ச்சி வளர்ச்சி, குடும்ப மகிழ்ச்சி, நிதி வளர்ச்சி மற்றும் சுகாதார நன்மைகளைக் கொண்டுவரும். இதன் தாக்கம் ராசிக்கு ராசிக்கு மாறுபடும் என்றாலும், சிலருக்கு இது மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். 

குரு எப்போதும் வருடத்திற்கு ஒரு முறை ராசிகளை மாற்றுவார், ஆனால் தற்போது அவர் பெயர்ச்சி செய்ய போகிறார். அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி கடக ராசிக்கு இடம்பெயர்வார். பின்னர் டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி மிதுன ராசிக்கு திரும்புவார்.

இந்தப் பெயர்ச்சி தொழில் முன்னேற்றம், திருமணம், குழந்தை மகிழ்ச்சி மற்றும் செல்வம் போன்ற வாய்ப்புகளைத் தரும். கடகம், நான்காவது, ஏழாவது மற்றும் பதினொன்றாவது வீடுகள் போன்ற சாதகமான வீடுகளில் விழும் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்தப் பெயர்ச்சி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்தப் பெயர்ச்சி ஆசிரியர்கள், வழக்கறிஞர்கள், மருத்துவர்கள் மற்றும் படைப்புத் துறைகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்தப் பெயர்ச்சி எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பதைப் பார்ப்போம்.

ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்கு, குருவின் பெயர்ச்சி செல்வம், பேச்சு மற்றும் குடும்பத்துடன் தொடர்புடைய இரண்டாவது வீட்டில் இருக்கும். இந்த பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்கு நிதி செழிப்பையும் குடும்ப மகிழ்ச்சியையும் தரும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் திறக்கும். இந்த நேரத்தில் சம்பள உயர்வு அல்லது வணிக லாபத்தை நீங்கள் காணலாம். சமூக உறவுகளை வலுப்படுத்தும். 

கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் லக்ன வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவது ஆரோக்கியம் மற்றும் தன்னம்பிக்கையை குறிக்கும். இந்தப் பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு பொன்னான வாய்ப்புகளைத் தரும். குருவின் உயர்ந்த நிலை உங்கள் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும், மேலும் புதிய பொறுப்புகள் அல்லது வேலையில் பதவி உயர்வு பெறலாம். செரிமானம் மேம்படும், மன அழுத்தம் நீங்கும். சமூக கௌரவம் அதிகரிக்கும்.

கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் பெயர்ச்சி 11வது வீட்டில் நடக்கும், இது லாபம், நண்பர்கள் மற்றும் ஆசைகள் நிறைவேறுதலைக் குறிக்கிறது. இந்தப் பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டகரமானதாக இருக்கும். புதிய உயரத்திற்கு கொண்டு செல்லும். வருமானம் அதிகரிக்கும், நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். 

மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் பெயர்ச்சி ஏழாவது வீட்டில் நடக்கும். இந்தப் பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு திருமண மகிழ்ச்சியையும் வணிக கூட்டாண்மையையும் தரும். வாழ்க்கைத் துணைவர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். சமூக வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும். ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.

மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் பெயர்ச்சி ஐந்தாவது வீட்டில் இருக்கும். இந்த பெயர்ச்சி மீன ராசிக்காரர்களுக்கு ஆன்மீக வளர்ச்சியைத் தரும். உயர்கல்வி அல்லது போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்கள் காதல் வாழ்க்கையில் காதல் அதிகரிக்கும். நிதி ஆதாயம் உண்டாகும்.  

குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Guru Peyarchi Guru Jupiter Astrology Rasipalan

