27 ஆண்டுக்கு பிறகு சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கும்

சனியின் ராசிப் பெயர்ச்சியால், இந்த ராசிக்காரர்களின் நீண்ட நாள் ஆசை நிறைவேறும். உங்கள் திட்டங்கள் நிறைவேறுவது உங்கள் நிதி நிலைமையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும்.
ஜோதிடத்தில், சனி பகவான் மிக முக்கியமான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறார். இது மிகவும் மெதுவாக நகரும் கிரகமாகும், சனி கிரகம் ஒரு ராசியில் சுமார் இரண்டரை ஆண்டுகள் தங்கி, பின்னர் மற்றொரு ராசிக்கு மாறும். இதன் விளைவாக, சனியின் சுப மற்றும் அசுப செல்வாக்கு மிக நீண்ட காலம் வரை நீடிக்கும்.
ஜோதிடத்தில், சனி கிரகம் ராசிகளுடன், நட்சத்திரங்களையும் மாற்றும். சனி பகவான் ஒரு நட்சத்திரத்தில் சுமார் ஒரு வருடம் தங்கி, பின்னர் மற்றொரு நட்சத்திரத்திற்கு மாறுகிறார். இதனால், சனி மீண்டும் அதே நட்சத்திரத்திற்கு திரும்ப சுமார் 27 ஆண்டுகள் எடுத்துக் கொள்ளும்.
சனி தனது சொந்த ராசியான உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் பயணித்து வருகிறது. ஜனவரி 2026 இல் சனி பகவான் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் கட்டத்தில் நுழைவார். சனி பகவானின் நட்சத்திர மாற்றத்தால் சில ராசிகள் சுப பலன் கிடைக்கக்கூடும். எனவே அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதைக் கண்டுபிடிப்போம்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு பலன் கிடைக்கும். சனியின் இந்த நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி உங்கள் நீண்டகால ஆசையை நிறைவேற்றக்கூடும். உங்கள் திட்டங்கள் நிறைவேறுவது உங்கள் நிதி நிலைமையில் மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் தைரியமும் வீரமும் அதிகரிக்கும். வேலை மாற்றத்தைக் கருத்தில் கொண்டவர்களுக்கு சில நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் நட்சத்திர மாற்றம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். உங்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் தன்னம்பிக்கை வளரும். உங்கள் கடின உழைப்பின் பலனை நீங்கள் பெறுவீர்கள், மேலும் புதிய வாய்ப்புகளைக் கண்டறியலாம். இந்த நேரத்தில், உங்கள் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை ஏற்ற தாழ்வுகளை அனுபவிக்கும்.
மீனம்: உங்கள் ராசியின் உச்சத்தில் சனி பகவான் இருக்கிறார், உங்கள் நிலுவையில் உள்ள பணிகள் விரைவாக முடிக்கப்படும். உங்கள் செல்வம் அதிகரிக்கும். உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கும். சிறந்த வேலைக்கான உங்கள் தேடல் இன்று நிறைவேறும். வெளிநாடு சென்று புதிதாக ஏதாவது முயற்சி செய்ய நினைப்பவர்களுக்கு சில வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும்.
சனி பெயர்ச்சி, ஏழரை சனி காலங்களில் சனி பகவான் பொதுவாக பல சோதனைகளை கொடுப்பார். அப்படிப்பட்ட நேரங்களில், நேர்மையான வழியில், முழுமையான முயற்சியை முதலீடு செய்து, பிறருக்கு உதவி, நேர்த்தியான வாழ்வை வாழ்ந்தால், சனி பகவான் மகிழ்ந்து அருள் புரிவார்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.