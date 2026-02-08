English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  சனிப் பெயர்ச்சி 2027.. 30 ஆண்டுக்குப் பிறகு 4 ராசிகளுக்கு பணமழை, பொன்னான பொற்காலம்

சனிப் பெயர்ச்சி 2027.. 30 ஆண்டுக்குப் பிறகு 4 ராசிகளுக்கு பணமழை, பொன்னான பொற்காலம்

Shani Gochar 2027: ஜோதிட ரீதியாக, ஒரு ராசியிலிருந்து அடுத்த ராசிக்கு சனி பகவானின் பெயர்ச்சி மிகவும் முக்கியமான நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது, ஏனெனில் இது 12 ராசிகளையும் பாதிக்கிறது. அதன்படி 2027 ஆம் ஆண்டில் மேஷத்தில் சனியின் பெயர்ச்சி எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக நன்மையை தரும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷ ராசியில் சனி பெயர்ச்சி ஜூன் 3, 2027 அன்று நிகழும். இந்தப் பெயர்ச்சி 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நிகழ உள்ளது. மேஷம் சனியின் மிக நீச ராசி, எனவே இந்தப் பெயர்ச்சி பல ராசிகளுக்குத் தொல்லைகளைத் தரும். இருப்பினும், இந்தப் பெயர்ச்சியால் பெரிதும் பயனடைப் போகும் நான்கு ராசிகள் உள்ளன. இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம் மற்றும் செழிப்புக்கு பஞ்சமில்லாமல் இருப்பார்கள். இந்த ராசிகளைப் பற்றி தெரிந்துக்கொள்வோம்.

கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சனிப்பெயர்ச்சி நன்மை பயக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் சாத்தியமாகும். பழைய முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரும். இந்த காலகட்டத்தில் விரும்பிய வேலை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன.

சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்தப் பெயர்ச்சி சிறப்பாக இருக்கும். சனி தோஷத்திலிருந்து விடுபடுவீர்கள். நிலுவையில் உள்ள அனைத்து வேலையும் முடிவடையும். புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்குவீர்கள். வணிகத்தில் லாபம் கிடைக்கும். சம்பள வளர்ச்சியைக் காணலாம்.

தனுசு: சனியின் பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் கதவுகளைத் திறக்கும். அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும். உங்கள் வங்கி இருப்பு சாதனை அளவில் அதிகரிக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை கணிசமாக வலுவடையும். நீதிமன்ற வழக்குகள் உங்களுக்கு சாதகமாக முடிவுகள் கிடைக்கும்.

கும்பம்: சனி மேஷ ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவதால், கும்ப ராசிக்காரர்கள் ஏழரை சனியின் தாக்கத்தில் இருந்து விடுபடுவார்கள். உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். நீதிமன்ற வழக்குகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். நாள்பட்ட நோய் குணமடையக்கூடும். கடனில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். வாகனம் அல்லது வீடு வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன.

சனி பகவானின் அருள் பெற்று, ஏழரை சனி காலத்தில் பாதிப்புகள் குறைய, சனி சாலிசா, அனுமான் சாலிசா போன்றவற்றை பாராயணம் செய்யலாம்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

