  • 46 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு... ஐசிசி தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்த நியூசிலாந்து வீரர்!

46 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு... ஐசிசி தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்த நியூசிலாந்து வீரர்!

நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீரரான டேரில் மிட்செல், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் ஒருநாள் பேட்டிங் தரவரிசையில் முதலிடத்தை பிடித்து வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளார். இதன்மூலம், 46 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த சாதனையை நிகழ்த்தும் முதல் நியூசிலாந்து வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார்.
மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரின் முதல் போட்டியில், 118 பந்துகளில் 119 ரன்கள் குவித்து ஆட்டநாயகன் விருதை தட்டிச் சென்றார் டேரில் மிட்செல். இந்த அபாரமான சதத்தின் மூலம், அவர் ஐசிசி ஒருநாள் பேட்டிங் தரவரிசையில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறினார்.

இந்த அதிரடி ஆட்டத்தின் மூலம், ஆப்கானிஸ்தானின் இப்ராஹிம் சத்ரானை பின்னுக்கு தள்ளியதோடு, இந்திய அணியின் கேப்டன் ரோஹித் சர்மாவை ஒரு புள்ளி வித்தியாசத்தில் கடந்து முதலிடத்தை கைப்பற்றினார். ரோஹித் சர்மாவின் முதலிட பயணம் வெறும் 22 நாட்களில் முடிவுக்கு வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதற்கு முன்பு, 1979-ம் ஆண்டு நியூசிலாந்து வீரர் கிளென் டர்னர் ஐசிசி ஒருநாள் தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருந்தார். அதன் பிறகு, நாதன் ஆஸ்டில், ராஸ் டெய்லர், கேன் வில்லியம்சன் போன்ற பல நியூசிலாந்து வீரர்கள் முதல் மூன்று இடங்கள் வரை முன்னேறியிருந்தாலும், யாராலும் முதலிடத்தை பிடிக்க முடியவில்லை.

பாகிஸ்தான் வீரர் பாபர் அசாம், இலங்கைக்கு எதிரான போட்டியில் சதம் அடித்ததன் மூலம் தரவரிசையில் ஆறாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். முகமது ரிஸ்வான் மற்றும் ஃபக்கர் ஜமான் ஆகியோரும் முதல் 30 இடங்களுக்குள் முன்னேறியுள்ளனர்.

பந்துவீச்சாளர்களுக்கான தரவரிசையில், பாகிஸ்தானின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் அப்ரார் அகமது முதல் முறையாக முதல் 10 இடங்களுக்குள் நுழைந்து, ஒன்பதாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.  

டெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன்களுக்கான தரவரிசையில், தென்னாப்பிரிக்க கேப்டன் டெம்பா பவுமா முதல் முறையாக ஐந்தாவது இடத்தை பிடித்துள்ளார். இந்திய பந்துவீச்சாளர்களில் குல்தீப் யாதவ் மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகியோர் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளனர்.

