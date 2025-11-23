49 நாட்களுக்குப் பிறகு கஜகேசரி யோகம்: 3 ராசிகளுக்கு டபுள் போனஸ் ஜாக்பாட், பொற்காலம் ஆரம்பம்

Gajkesari Yogam 2025: பஞ்சாங்கத்தின்படி, டிசம்பர் மாதத்தில், குரு மற்றும் சந்திரன் மிதுன ராசியில் சேர்க்கை நடக்கப் போவதால் கஜகேசரி ராஜயோகம் உருவாகப் போகிறது, இது 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பெரும் நன்மைகளைத் தரும்.
டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி குரு சந்திரனுடன் இணைந்து, சக்திவாய்ந்த கஜகேசரி ராஜயோகத்தை உருவாக்கும். இந்த ராஜயோகத்தின் மூலம், சில ராசிக்காரர்கள் ராஜாக்களைப் போல வாழலாம். இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளைப் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்வோம்.
அதிர்ஷ்டத்தைக் குறிக்கும் கிரகமான குரு (வியாழன்), ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிக்குப் பிறகு தனது ராசியை மாற்றுகிறார். குரு கிரகம் தற்போது மிதுன (Gemini) ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். அதன் இடைநிலை இயக்கம் காரணமாக, குரு மீண்டும் டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி மிதுன ராசியில் பயணிக்கத் தொடங்கி, ஜூன் 2, 2026 வரை அங்கேயே நிலைத்திருப்பார்.
ஜோதிடத்தின்படி, குரு டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி பிற்பகல் 3:38 மணிக்கு வக்ர இயக்கத்தில் மிதுன ராசிக்குள் நுழைவார். அதே நாளில், இரவு 10:15 மணிக்கு சந்திரனும் மிதுன ராசிக்குள் நுழைவார். இதனால் குரு சந்திரன் சேர்க்கை உருவாகும், இதனால் கஜகேசரி ராஜ யோகம் ஏற்படும். இந்த ராஜ யோகம் ஏறக்குறைய 54 மணி நேரம் நீடிக்கும். இருப்பினும், இந்த யோகத்தின் போது மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து காரியமும் வெற்றிபெற அதிக வாய்ப்புள்ளது என்று நம்பப்படுகிறது.
மிதுனம்: மிதுன ராசியின் லக்ன வீட்டில் குரு மற்றும் சந்திரனின் சேர்க்கை கஜகேசரி யோகாத்தை உருவாக்குகிறது, இது இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். ஏழாவது மற்றும் பத்தாவது வீடுகளின் அதிபதியான குரு, லக்ன வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதன் விளைவாக, இந்த ராசிக்காரர்கள் வெளிநாட்டு மூலங்களிலிருந்து கணிசமாக பயனடையலாம்.
இந்த யோகம் மிதுன ராசிக்காரர்கள் தன்னம்பிக்கை, ஆளுமை மற்றும் முடிவெடுப்பதை வலுப்படுத்தும், இதனால் உங்கள் இலக்குகளை அடைய முடியும். வெளிநாட்டில் உயர்கல்வியைத் தொடர நீங்கள் நீண்ட காலமாக விரும்பியிருந்தால், அந்தக் கனவு நனவாகும் என்பதற்கான வலுவான வாய்ப்பை இந்தக் காலம் வழங்குகிறது. சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும், மேலும் தேவையான வாய்ப்புகளையும் ஆதரவையும் எளிதாகப் பெறலாம்.
துலாம்: கஜகேசரி ராஜயோகம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். இந்த வக்ர யோகம் இந்த ராசியின் பத்தாவது வீட்டில் உருவாகிறது. துலாம் ராசிக்காரர்கள் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அதிர்ஷ்டத்தை பெறுவார்கள். புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் உங்களுக்குக் காத்திருக்கின்றன. வேலையில் மேலதிகாரிகளிடமிருந்தும், உயர் அதிகாரிகளிடமிருந்தும் மரியாதை பெறுவதற்கான வலுவான வாய்ப்பு உள்ளது.
துலாம் ராசிக்காரர்கள் பாராட்டுகளை பெறுவார்கள். உங்கள் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும் மற்றும் முன்னேற உங்களை ஊக்குவிக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பும் அர்ப்பணிப்பும் சமூகத்திலும் பணியிடத்திலும் உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு இடத்தைப் பெற்றுத் தரும். புதிய தொழில் தொடங்குவது அல்லது புதிய திட்டத்தைத் தொடங்குவது பற்றி யோசிப்பவர்களுக்கும் இந்த நேரம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு குரு மற்றும் சந்திரனின் சேர்க்கையால் உருவாகும் கஜகேசரி யோகம் மிகவும் நன்மை பயக்கும். குரு இந்த ராசியின் ஐந்தாவது மற்றும் நான்காவது வீடுகளில் வக்ரமாக நகர்வார். இதனால் மீன ராசிக்கார்கள் பயனடையலாம். வாழ்க்கையில் நீண்டகால ஏற்ற தாழ்வுகளும் நன்மை பயக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றங்கள் அல்லது புதிய பொறுப்புகள் பெறலாம்.
வீடு, குடும்பம் மற்றும் சொத்து தொடர்பான விஷயங்களிலும் முன்னேற்றம் தெரியும். இந்த நேரம் உங்கள் குடும்பத்துடனான உங்கள் உறவுகளை வலுப்படுத்த ஒரு வாய்ப்பை கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் முதலீடுகள் மூலம் நிதி ஆதாயங்களைப் பெறலாம். நீங்கள் ஆன்மீகத்திலும் அதிக நாட்டம் கொள்ளலாம்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.