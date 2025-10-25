இன்னும் 8 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பண மழை, செல்வம், காதல் எல்லாமே கிடைக்கும்

Venus Transit Impact On Zodiac Sign: 2025 ஆம் ஆண்டின் பதினொன்றாவது மாதமான நவம்பர் மாதம் தொடங்க உள்ளது, இந்த நேரத்தில் பல கிரகங்கள் தங்கள் ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தை மாற்றிப் போகிறது. அதன்படி இன்னும் 8 நாட்களில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி நிகழப்போகிறது. இதனால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
நவம்பர் 2, 2025 அன்று, சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான துலாம் ராசியில் இடம் பெயர்வார். இந்த முக்கியமான பெயர்ச்சியால் பல சிறப்பு யோகங்கள் உருவாக்குகிறது.
2025 ஆம் ஆண்டின் பதினொன்றாவது மாதமான நவம்பர் மாதம் தொடங்க உள்ளது, இது பல கிரக இயக்கங்களின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது. இருப்பினும், ஜோதிடத்தில் மிகவும் புனிதமான கிரகமான சுக்கிரன், மாத தொடக்கத்தில் ராசியை மாற்றப் போகிறது. அதன்படி இந்த கிரகம் வரும் நவம்பர் 2 ஆம் தேதி மதியம் 1:21 மணிக்கு துலாம் ராசியில் நுழையும். சுக்கிரன் இந்த ராசியை ஆளும் கிரகம் என்பதால், அதன் சொந்த வீட்டிற்குள் நுழைவது மாளவ்ய ராஜ யோகத்தையும் உருவாக்கும்.
மாளவ்ய ராஜ யோகத்தின் செல்வாக்கின் கீழ், சில ராசிக்காரர்கள் நிதி ஆதாயங்கள், கலைத் திறன்களுக்கான வாய்ப்புகள், மேம்பட்ட உறவுகள் மற்றும் தேடுபவர்களுக்கு ஆடம்பரமான வாழ்க்கை முறையை அனுபவிக்கலாம். எனவே, இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.
கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளைத் தரும். உங்கள் செல்வம் அதிகரிக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் திறமை உங்கள் அடையாளமாக மாறும், மேலும் பெரியவர்களின் ஆலோசனைகள் நன்மை பயக்கும். முதலீடுகள் எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களையும் தரக்கூடும். வசதிகளும் ஆடம்பரங்களும் அதிகரிக்கும். புதிய வருமான ஆதாரங்களைக் காண்பீர்கள். உங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்துவதற்கான உங்கள் திட்டங்கள் வெற்றி அடையும். உங்கள் குழந்தைகளின் முன்னேற்றத்தில் நீங்கள் திருப்தி அடைவீர்கள். இந்த நேரம் முதலீடுகளுக்கும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இது ஒரு சிறப்பு நேரமாக இருக்கும். திருமணத்தில் இருந்த தடைகள் நீங்கும். அரசு துறையில் பணிபுரிந்தால், விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைக்கும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். சுக்கிரனின் செல்வாக்கு உங்கள் கவர்ச்சியை அதிகரிக்கும். நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். மத மற்றும் சுப நிகழ்வுகளில் பங்கேற்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். உயர்ந்த பதவியை அடைய வாய்ப்பு ஏற்படும்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு விலையுயர்ந்த பரிசு கிடைக்கும். திருமணம் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த நேரத்தில் மூதாதையர் சொத்துக்கள் அதிகரிக்கும். உங்கள் ஆடம்பரங்கள் அதிகரிக்கும், இதனால் நீங்கள் ஒரு ஆடம்பரமான வாழ்க்கை வாழ்வது போல் உணருவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்க விரும்புவோருக்கு இந்த நேரம் சாதகமாக இருக்கலாம். உடல்நலமும் மேம்படக்கூடும். பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வுக்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன.
சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.