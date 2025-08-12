9 வருட டேட்டிங்க்கு பிறகு ரொனால்டோ–ஜியோர்ஜினாவின் நிச்சயதார்த்தம்! மோதிரத்தின் விலை என்ன தெரியுமா?

Ronaldo Georgina Engagement: ரூ.42 கோடி மதிப்புள்ள வைர மோதிரம்! ரொனால்டோ ஜியோர்ஜினாவுக்கு அளித்த இந்த பிரம்மாண்ட நிச்சயதார்த்த பரிசின் பின்னால் என்ன காதல் கதை உள்ளது?
After 9 Years Of Dating: கிரிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் காதலி ஜியோர்ஜினா ரொட்ரிக்ஸுக்கு அவர் அளித்த நிச்சயதார்த்த மோதிரம் தற்போது உலகம் முழுவதும் பேசப்படுகிறது. இதன் மதிப்பு சுமார் $5 மில்லியன், அதாவது இந்திய மதிப்பில் ரூ.42 கோடிக்கும் மேல். இந்த விலைமதிப்பற்ற வைர மோதிரம், அவர்களின் காதல் கதைக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான அடையாளமாகி உள்ளது.
நிச்சயதார்த்த மோதிரம்: 35-காரட் ‘D Flawless’ வைரத்தால் ஆன இந்த மோதிரம், உலகின் மிகச் சிறந்த தரமான வைரங்களில் ஒன்று. மிகவும் அரிதான, பலபலப்பான தெளிவும், அழகும் கொண்டதால் விலை உயர்ந்தது. ரொனால்டோ தனது காதலி ஜியோர்ஜினா ரொட்ரிக்ஸை எவ்வளவு மதிக்கிறார், அன்பு செலுத்துகிறார் என்பதையும், அவர்களின் உறவு எவ்வளவு வலிமையானது என்பதையும் இது வெளிப்படுத்துகிறது.
ரொனால்டோவின் பிண்ணனி: கிரிஸ்டியானோ ரொனால்டோ உலகில் பிரபலமான கால்பந்து வீரர். அவர் 1985 பிப்ரவரி 5 அன்று போர்ச்சுகளில் பிறந்தார். Sporting Lisbon club-ல் விளையாடி career ஆரம்பித்தார். பிறகு Manchester United, Real Madrid, Juventus போன்ற clubs-ல் விளையாடினார். 5 Ballon d’Or awards, பல cups வென்றார். அவர் கடின உழைப்பும், charity works-மும் உலகுக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு.
ஜியோர்ஜினாவின் பின்னணி: ஜியோர்ஜினா ரொட்ரிக்ஸ் ஸ்பெயின் நாட்டைச் சேர்ந்த மாடல் மற்றும் இன்ஃப்ளுயென்சர். தனது வாழ்க்கையை ஆரம்பத்தில் Gucci கடையில் விற்பனையாளராக தொடங்கினார். சிறிய ஊரிலிருந்து உலக பிரபலமாக மாறிய அவரது பயணம் மிகுந்த உழைப்பின் விளைவாகும். ரொனால்டோவை சந்தித்த பிறகு, அவரது வாழ்க்கை முழுவதும் மாறி, உலகம் அறிந்த பிரபலமாகிவிட்டார்.
காதல் கதை: 2016-ஆம் ஆண்டு மாட்ரிட் நகரில் இருவரும் சந்தித்தனர். அன்றைய சந்திப்பு ஒரு சாதாரண தருணமாக இருந்தாலும், அது இருவரின் வாழ்க்கையை நிரந்தரமாக மாற்றியது. விரைவில் காதலில் விழுந்து, உலகின் பல நாடுகளுக்கு சேர்ந்து பயணம் செய்து, பாசமும், நம்பிக்கையும் நிறைந்த உறவை கட்டியெடுத்தனர்.
குடும்பம்: ரொனால்டோ மற்றும் ஜியோர்ஜினாவுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். மேலும், ரொனால்டோவின் முன்னாள் உறவுகளில் பிறந்த மூன்று குழந்தைகளையும் ஜியோர்ஜினா அன்புடன் பராமரிக்கிறார். அவர்கள் அனைவரும் ஒரே குடும்பமாக ஒன்றிணைந்து வாழ்கிறார்கள். சமூக வலைதளங்களில் குழந்தைகளுடன் எடுத்த புகைப்படங்களை பகிர்ந்து, தங்கள் குடும்ப பாசத்தை உலகம் முழுவதும் காட்டி வருகின்றனர்.
வாழ்க்கை முறை: இவர்கள் லக்ஷூரி வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிறார்கள். தனியார் விமானங்கள், பிரமாண்டமான மாளிகைகள், விலை உயர்ந்த ஆடைகள், உலகின் பிரபல நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பது போன்ற வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றுகிறார்கள். ஆனால், இதையெல்லாம் அனுபவிக்கும் போதிலும், குடும்பத்துடன் இருக்கும் நேரத்தையும், குழந்தைகளின் வளர்ச்சியையும் மிகுந்த முக்கியத்துவத்துடன் கருதுகிறார்கள்.
தொழில் & பிரபலத்தன்மை: ஜியோர்ஜினா, Netflix-ல் தனது வாழ்க்கையை அடிப்படையாகக் கொண்ட ‘I Am Georgina’ என்ற தொடரில் நடித்துள்ளார். இதன் மூலம் உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களை பெற்றார். ரொனால்டோ, உலகின் மிக உயர்ந்த சம்பளம் பெறும் கால்பந்து வீரர்களில் ஒருவர். அவர்களின் பிரபலத்தன்மையும், வெற்றியும், இன்று அவர்களை உலகின் மிகவும் பேசப்படும் ஜோடியாக ஆக்கியுள்ளது.