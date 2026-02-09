சனியின் வீட்டில் சூரியன்: 4 நாட்களில் 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறப்போகுது, இனி பொற்காலம் தான்

Surya Gochar 2026 February : கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியன், கும்ப ராசிக்குள் செல்லப் போகிறார். சூரியனும் சனியும் எதிரி கிரகங்கள் ஆகும் என்பதால், சனியின் ராசியான கும்ப ராசிக்குள் சூரியன் நுழைவது 12 ராசிகளின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
Surya Gochar 2026 effects on rashi : ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, சூரியன் ஒவ்வொரு மாதமும் தனது ராசியை மாற்றும். பிப்ரவரி மாதத்தில் சூரியன் தனது எதிரி கிரகமான சனியின் ராசிக்குள் நுழைவதால், அது சிறப்பு வாய்ந்தது.
பிப்ரவரி 13, 2026 அன்று, காதலர் தினத்திற்கு ஒரு நாள் முன்பு, சூரியன் கும்ப ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைவார், மார்ச் 15 அன்று, கும்ப ராசியிலிருந்து வெளியேறி மீன ராசிக்குள் நுழைவார். இந்த காலகட்டத்தில், சூரியன் நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கும் ஒரு மாதத்திற்கு சிறப்பு ஆசீர்வாதங்களை வழங்கி, அவர்களுக்கு ஏராளமான செல்வத்தையும் வெற்றியையும் தருவார்.
மேஷம்: மேஷ ராசிக்கு சூரியனின் இந்தப் பெயர்ச்சி ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். புதிய வருமான வழிகள் திறக்கும், மூத்த குடிமக்கள் ஆதரவளிப்பார்கள். முடிக்கப்படாத பணிகள் நிறைவடையும், நிதி ஆதாயங்கள் விரைவில் கிடைக்கும்.
ரிஷபம்: இந்த நேரம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுவரும். பதவி உயர்வு சாத்தியமாகும். உங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும், இது உங்கள் நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தும். உங்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கக்கூடும். முதலீடு செய்வதற்கு இது ஒரு நல்ல நேரம். அரசுத் துறையில் இருப்பவர்கள் நன்மை அடைவார்கள்.
மிதுனம்: இந்த மாதம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். விஷயங்கள் முன்னேறும். முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரும். உங்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். வியாபாரமும் சிறப்பாக நடக்கும். பயணம் இனிமையாகவும் லாபகரமாகவும் இருக்கும்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்கு சூரியனின் பெயர்ச்சி நன்மைகளைத் தரும். நீண்ட காலமாகத் தடைப்பட்ட பணிகள் நிறைவேறத் தொடங்கும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். கடந்த கால முயற்சிகள் பலனளிக்கும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் பெறும் பொறுப்புகள் வெற்றியின் உச்சத்தை அடைய உதவும். நன்மை பயக்கும் தொடர்புகள் ஏற்படும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.