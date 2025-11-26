IND vs SA: இந்திய அணியின் அடுத்த டெஸ்ட் போட்டி எப்போது தெரியுமா?

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர் தோல்விக்கு பின் இந்திய அணியின் அடுத்த டெஸ்ட் போட்டி அட்டவணை குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தென்னாப்பிரிக்காவுடனான டெஸ்ட் தொடர் முடிந்த பிறகு, இந்திய அணி அடுத்த டெஸ்ட் போட்டியை விளையாட நீண்ட காலம் காத்திருக்க வேண்டும். அணியின் கவனம் இப்போது ஒருநாள் மற்றும் டி20 போட்டிகள் பக்கம் திரும்புகிறது.
இந்திய அணியின் அடுத்த டெஸ்ட் தொடர் ஆகஸ்ட் 2026-ல் நடைபெறவுள்ளது. இலங்கை அணிக்கு எதிராக 2 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் இந்தியா விளையாடவுள்ளது.
இலங்கையை தொடர்ந்து, அக்டோபர்-நவம்பர் 2026-ல் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக 2 டெஸ்ட் போட்டிகளிலும், ஜனவரி-பிப்ரவரி 2027-ல் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக சொந்த மண்ணில் ஒரு தொடரிலும் இந்தியா விளையாடும்.
தற்போதைய நிலவரப்படி, உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் (WTC 2025-27) புள்ளிப்பட்டியலில் இந்தியா 5-வது இடத்தில் உள்ளது.
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான தொடரை 2-2 எனச் சமன் செய்த இந்தியா, வெஸ்ட் இண்டீஸை 2-0 என வீழ்த்தியது. ஆனால், தற்போது சொந்த மண்ணில் தென்னாப்பிரிக்காவிடம் 0-2 என தொடரை இழந்து ‘ஒயிட்வாஷ்’ (Whitewash) தோல்வியை சந்தித்துள்ளது.
லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள WTC இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற, மீதமுள்ள அனைத்துத் தொடர்களிலும் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இந்திய அணி உள்ளது. இறுதிப்போட்டிக்கான பாதை தற்போது மிகவும் கடினமாகியுள்ளது.