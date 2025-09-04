பல ஆண்டுக்கு பிறகு சந்திர கிரகணத்தில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி, 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வ மழை

Saturn Retrograde On Lunar Eclipse 2025: ஜோதிடத்தின்படி, இந்த ஆண்டு மகாளய பட்சம் 2025 தொடக்கத்தில் சந்திர கிரகணம் நிகழ உள்ளது.
இந்த நாளில், சனி பகவான் வக்ர பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில், சந்திர கிரகணத்தின் போது சனி வக்ர பெயர்ச்சி நிகழ்வால் எந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு மங்களகரமான மற்றும் நன்மை பயக்கும் பலன் கிடைக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.
வேத ஜோதிடத்தின்படி, இந்த ஆண்டு மகாளய பட்சம் செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இதில் சிறப்பு என்னவென்றால், இந்த நாளில், சனி பகவான் வக்ர நிலையில் பெயர்ச்சி அடைவார். பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, மகாளய பட்சத்தில் சனி பகவான் வக்ர நிலையில் இருக்கும்போது, அதாவது, அவர் எதிர் திசையில் நகரத் தொடங்கும்போது, இதுபோன்ற ஒரு அரிய தற்செயல் நிகழ்வு நடைபெறும்.
ஜோதிடத்தின் படி, இந்த முறை சந்திர கிரகணம் சனியின் ராசியிலும் நிகழும். இந்த நிகழ்வு சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த தற்செயல் நிகழ்வு எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலனைத் தரும் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.
மிதுனம்: வணிக ரீதியாக மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த நேரம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். சனியின் வக்ரப் பெயர்ச்சியால், தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளன. அத்தகைய சூழ்நிலையில், நீங்கள் புதிய பொறுப்புகளைப் பெறலாம், மேலும் ஒரு புதிய திட்டத்தைத் தொடங்குவது நல்ல நிதி நன்மைகளைத் தரும்.
விருச்சிகம்: சனி பகவான் தற்போது விருச்சிக ராசியின் ஐந்தாம் வீட்டில் வக்ர நிலையில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். குழந்தைகளின் மகிழ்ச்சியைப் பெறலாம். குடும்பத்துடன் சிறந்த நேரத்தை செலவிடுவீர்கள், படைப்பு வேலைகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். திடீர் நிதி நன்மைகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் இருக்கும்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு, சனி பகவானின் வக்ர பெயர்ச்சி மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். சனி பகவானின் லக்னப் பெயர்ச்சி புகழையும் சமூக மரியாதையையும் அதிகரிக்கும். உறவுகள் மேம்படும், வேலைகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சனி பகவான்: இது தவிர சனி சாலிசா, ஹனுமான் சாலிசா, கோளறு பதிகம் ஆகியவற்றை சொல்வதும் சனி பகவானின் அருள் கிடைக்கச்செய்யும்.
