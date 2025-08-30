ஐபிஎல்லில் இருந்து ஓய்வு! தோனி குறித்த முக்கிய உண்மை சொன்ன அஸ்வின்!

Ashwin About Dhoni: ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ள அஸ்வின் தோனி குறித்து பேசியுள்ளார். இது தற்போது இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது.
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் மூத்த சுழற்பந்து வீச்சாளரான ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார். ஐபிஎல் தொடரின் கடினமான அட்டவணை தனது ஓய்வுக்கு முக்கிய காரணமாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அடுத்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட முடியுமா என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். மூன்று மாதங்கள் நடைபெறும் ஐபிஎல் தொடர் எனக்கு மிகவும் அதிகமாகவும், சோர்வடைய செய்வதாகவும் இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டார்.
இந்த சூழலில், தன்னை விட வயதில் மூத்தவரான எம்.எஸ். தோனி, ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதே கடினமான அட்டவணையை எப்படி சமாளிக்கிறார் என்று ஆச்சரியப்படுவதாக தெரிவித்தார்.
எம்.எஸ். தோனி போன்ற ஒருவரைப் பார்க்கும்போது நான் பிரமிப்படைகிறேன். வயது ஏற ஏற, ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடுவதற்கான ஆற்றல் குறைகிறது என்று அஸ்வின் கூறியுள்ளார்.
2009 ஆம் ஆண்டு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக தனது ஐபிஎல் பயணத்தை தொடங்கிய அஸ்வின், 2010 மற்றும் 2011 ஆம் ஆண்டுகளில் சிஎஸ்கே அணி கோப்பையை வென்றதில் முக்கியப் பங்காற்றினார்.
பின்னர், பல்வேறு அணிக்கு விளையாடி மீண்டும் 2025 ஆம் ஆண்டு சென்னை அணிக்கு திரும்பினார். மொத்தமாக 221 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி187 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி உள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வு பெற்றாலும் வெளிநாட்டு லீக் தொடர்களில் விளையாட போவதை உறுதி செய்துள்ள அஸ்வின் ஏற்கெனவே ஒரு லீக் தொடரில் தனது பெயரை பதிவு செய்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.