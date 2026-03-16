சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு வெற்றி மழை, தங்க பணம் கொட்டும்

Saturn Transit In Uthirattathi 2026: ஜோதிடத்தின் படி, சனி பகவான் வரும் ஏப்ரல் 17, 2026 அன்று தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றவுள்ளார். இந்நாளில், சனி பகவான் உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்திலிருந்து, நான்காம் பாதத்திற்குப் பெயர்ச்சி அடையவுள்ளார். 

ஏப்ரல் 17, 2026 நிகழப்போக்கும் சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியாகிறார். இதனால் பலன்பெறும் ராசிகள் குறித்து இந்த பதிவில் விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
வேத ஜோதிடத்தின்படி, சனி பகவான் நமது செயல்களுக்கு ஏற்ப துல்லியமான பலனைத் தரும் கிரகமாக கருதபாபடுகிறார். சனியின் இயக்கத்தில் ஏற்படும் மிகச்சிறிய மாற்றம்கூட மனித வாழ்வில் ஆழமான மற்றும் நீண்டகாலத் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது.   

ஜோதிடத்தின் படி, வரும் ஏப்ரல் 17, 2026 அன்று, சனி பகவான் உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் மூன்றாவது *பாதத்திலிருந்து* விலகி, நான்காவது *பாதத்திற்குள்* பெயர்ச்சி அடைகிறார். உத்தரட்டாதி நட்சத்திரம் சனியின் சொந்த நட்சத்திரம் என்பதால், மன அமைதியையும் பொருள் சார்ந்த வசதிகளையும் அள்ளித் தருவார்.

மேஷம்: மேஷ ராசியினருக்கு, சனியின் நிலையில் ஏற்படும் இந்த மாற்றம் நிதி ரீதியாகப் பெரும் நிம்மதியைத் தரும். வேலை மாற்றம் ஏற்படும். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உங்களைத் தேடி வர வாய்ப்புள்ளது. முதலீடுகள் லாபத்தை தரும்.   

மிதுனம்: மிதுன ராசிகளுக்கு, சனியின் இந்த நட்சத்திர மாற்றம் வரப்பிரசாதமாக இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். வீட்டிலும் சுப நிகழ்வு நடைபெறும். குழந்தைகள்  மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும்.  

துலாம்: துலாம் ராசியினருக்கு, மகிழ்ச்சியும், பொருள் செல்வமும் பெருகும். புதிய வாகனம் அல்லது வீடு வாங்கலாம். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வருபவர்கள் வெற்றியை பெறுவார்கள். திருமண வாழ்வில் இனிமையாக இருக்கும்.  

தனுசு: தனுசு ராசிகளுக்கு, சனியின் நட்சத்திர மாற்றம் தைரியத்தையும் தன்னம்பிக்கையையும் தரும். பணியிடத்தில், மேலதிகாரிகள் பெரிதும் ஈர்க்கப்படுவார்கள். சரியான அங்கீகாரத்தைப் பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு நிம்மதி கிடைக்கும். துணிச்சலான முடிவுகள் தொழிலை புதிய உயரங்களுக்குக் கொண்டு செல்லும்.  

சனி பகவானின் அருள் பெற, 'நீலாஞ்ஜன ஸமாபாஸம், ரவிபுத்ரம் யமாக்ரஜம்; ச்சாயா மார்த்தாண்ட ஸம்பூதம், தம் நமாமி சனைச்சரம்' என்ற ஸ்தோத்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

