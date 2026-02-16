English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • இரண்டாம் பாதத்தில் ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் குரு, 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட பொற்காலம் ஆரம்பம்

இரண்டாம் பாதத்தில் ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் குரு, 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட பொற்காலம் ஆரம்பம்

Guru Nakshatra Peyarchi 2026 Effect On Rasipalan: ஏப்ரல் மாதத்தில் குரு புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் இரண்டாவது பாதத்தில் பெயர்ச்சியடைப் போகிறார், இது நான்கு ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும் மற்றும் இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும்.
1 /7

ஞானம் மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தின் கிரகமான குரு, ஏப்ரல் மாதத்தில் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் இருந்துக் கொண்டே தனது நிலையை மாற்றப் போகிறார். அதன்படி வரும் ஏப்ரல் 20, 2026 திங்கட்கிழமை மாலை 4:43 மணிக்கு, குரு புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் இரண்டாவது பாதத்தில் நுழைவார். குருவின் இந்த மாற்றம் நான்கு ராசிகளுக்கும் சிறப்பு நன்மைகளைத் தரும். இந்த நான்கு ராசிகளில் எந்த ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களைப் பெறுவார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.  

2 /7

கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி சாதகமாக இருக்கும். படிப்பில் கவனம் அதிகரிக்கும், தொழில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். சில முக்கியமான மற்றும் நல்ல செய்திகள் பெறலாம். வீடு, வாகனம் அல்லது ரியல் எஸ்டேட் வாங்கும் வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும்.  

3 /7

சிம்மம்: இந்த குரு பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், பணிகள் நிறைவேறும். பணத்தை சேமிக்கும் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். குடும்ப உறவுகள் வலுப்பெறும். திடீர் நிதி ஆதாயம் கடனை திருப்பிச் செலுத்த வாய்ப்பளிக்கும். சமூக மரியாதை அதிகரிக்கும்.  

4 /7

தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி சுப பலனைத் தரும். தொழில் வாய்ப்புகள் லாபத்தை தரும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம். நிதி நிலைமை மேம்படும். புதிய நபர்களைச் சந்திப்பது பல வழிகளில் நேர்மறையான மாற்றத்தைக் கொண்டுவரும். குழந்தைகள் தொடர்பான முக்கியமான செய்திகள் மகிழ்ச்சியைத் தரும்.  

5 /7

மீனம்: மீன ராசிக்காரர்கள் குருவின் பெயர்ச்சியாக பயனடைவார்கள். இந்த ராசிக்காரர்கள் பல்வேறு வழிகளில் பணம் சம்பாதித்து நிதி ரீதியாக வலிமையடைவார்கள். சமூக அந்தஸ்து வலுவடையும். படிப்பு அல்லது தேர்வுகளில் வெற்றியைப் பெறலாம். பெரிய வணிகத் திட்டங்கள் லாபத்தைத் தரக்கூடும்.

6 /7

வியாழக்கிழமைகளில் குரு பகவானின் சன்னதியில் அவரை வணங்கி கொண்டக்கடலை மாலை சாற்றுவது குரு பகவானின் அருளை பெற உதவும்.   

7 /7

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

Jupiter punarpoosam nakshatra Zodiac Signs Guru Peyarchi Tamil Puthandu

Next Gallery

OnePlus போனில் 20,000 ரூபாய் தள்ளுபடி, Amazon-ல் அள்ளுது சலுகைகள்